https://sputnik-georgia.ru/20230419/dvizhenie-avtotransporta-budet-ogranicheno-na-prospekte-rustaveli--276881927.html

Движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Руставели

Движение автотранспорта будет ограничено на проспекте Руставели

Ограничения коснутся территории, прилегающей к тбилисской классической гимназии 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в течение нескольких часов на части территории проспекта Руставели, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Из-за работ, запланированных компанией "Тбилсервис групп", движение автотранспорта будет ограничено на территории, прилегающей к тбилисской классической гимназии, 20 апреля с 03:00 до 07:00. В течение этого периода водители смогут передвигаться с проспекта Руставели до площади Свободы через улицы Леси Украинки, Тараса Шевченко, братьев Зубалашвили и 9 Апреля. Что касается автомобилей, которые будут двигаться с площади Свободы в сторону проспекта Руставели, то они будут ездить через улицы Антона Пурцеладе, Реваза Табукашвили и Гии Чантурия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, грузия, новости, общество, тбилсервис групп, дороги, грузинские дороги, машины и их водители