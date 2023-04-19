https://sputnik-georgia.ru/20230419/dvoynaya-vaktsina-protiv-koronavirusa-poyavitsya-v-gruzii-k-oseni-276884511.html

Двойная вакцина против коронавируса появится в Грузии к осени

Двойная вакцина против коронавируса появится в Грузии к осени

Специалисты в Грузии стоят перед выбором, какую вакцину подобрать для жителей страны из риск-групп 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T20:39+0400

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грузия

общество

иване чхаидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Двойная (бивалентная) вакцина против коронавируса появится в Грузии, предположительно, к осени 2023 года, заявил Иване Чхаидзе, руководитель национальной группы технических советников по иммунизации, медицинский директор Детской центральной больницы им. Иашвили. В составе двойной вакцины два типа антигена. Она действует и против первоначального варианта ковида (уханьского), и против нового варианта "омикрона". По словам Чхаидзе, вакцина от коронавируса, как и от гриппа, будет доступна в Грузии раз в год для пациентов, относящимся к риск-группам. "Самым важным будет подготовка к зимнему сезону 2023-2024 года. Возникнет вопрос, какую вакцину вместе с гриппом должна подобрать страна для риск-групп. Там, наверное, необходимо учитывать бивалентную вакцину", – заявил Чхаидзе. Как новый штамм коронавируса повлияет на эпидситуацию – ответ грузинского инфекциониста>>По последним данным, в Грузии за три года число инфицированных коронавирусом достигло 1 миллиона 825 тысяч, из них 16 965 человек скончались. С 1 января 2023 года число зараженных в Грузии колебалось в пределах от 200 до 500 человек в день. В марте максимальное количество инфицированных в день составляло 450 человек, а минимальное – 200-300. По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, в течение последних недель на долю коронавируса приходится 2-5% лабораторно подтвержденных случаев инфекции. Усовершенствованная бивалентная вакцина, разработанная американской компанией Moderna, обещает дать дополнительную защиту от разных штаммов вируса. В первую очередь вакцинироваться будут люди из группы риска и все, кто старше 50 лет.Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, иване чхаидзе, коронавирус covid-19