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Как новый штамм коронавируса повлияет на эпидситуацию – ответ грузинского инфекциониста
Как новый штамм коронавируса повлияет на эпидситуацию – ответ грузинского инфекциониста
Подвариант "омикрона" – "арктур" получил статус варианта, за которым нужно вести тщательный мониторинг 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T16:57+0400
2023-04-19T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Ученые пристально наблюдают за новым штаммом коронавируса "арктуром", однако пока невозможно предсказать, сможет ли он изменить эпидситуацию в мире, заявил грузинский инфекционист Александр Гогинава на пресс-конференции. По предварительным данным, "арктур" может обладать большей заразностью. В то же время заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме.Вирусам характерна мутация, в том числе и коронавирусу, поэтому в появлении новых штаммов и подтипов нет ничего особенного, отметил специалист. Всемирная организация здравоохранения и ученые наблюдают за этими штаммами и выделяют тот, который заслуживает большего внимания, и может изменить определенные изменения в течении пандемии, сообщил Гогинава.Новый штамм коронавируса "арктур" выявлен в России>>Так, "арктур" впервые был выявлен в январе 2023 года. Уже в марте ученые признали его штаммом, которые требует тщательного мониторинга, рассказал специалист. "Это означает, что у него есть потенциальная возможность вызвать более тяжелое течение заболевания, чем у предыдущих штаммов, или распространиться быстрее и защититься от иммунитета, выработанного человеком в результате перенесенного заболевания", – заявил Гогинава. Однако это пока всего лишь потенциальная возможность, до конца ничего неизвестно и не изучено, отметил он.Симптомы "арктура"Что касается его клинических проявлений, то они похожи на симптомы, которые были характерны предыдущим штаммам, однако есть одна отличительная черта – "арктуру" характерен конъюнктивит. Три года c начала пандемии коронавируса в Грузии – что было, есть и будет?>>Через полтора месяца будет больше информации о новом штамме и можно будет говорить о том, насколько "арктур" способен вызвать глобальные проблемы, отметил специалист.Инфекционист сообщил, что предыдущий штамм "кракен", достаточно быстро распространился по миру, однако не смог глобально повлиять на течение пандемии. На это указывает то, что в течение шести месяцев пандемия была управляема и не был зафиксирован резкий рост новых случаев. Ситуация в ГрузииЧто касается ситуации в Грузии, то в течение последних 2-3 месяцев эпидситуация в стране стабильная, наблюдается положительная динамика: апреле наблюдается тенденция снижения новых случаев заболевания.Специалист сообщил, что в Грузии циркулируют разные штаммы "омикрона". Заболевание в большинстве случаев протекает легко, однако пациентам с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными."Арктур" распространяется в 29 странах мира, в том числе в России, США, Сингапуре, Австралии и других странах. В Грузии случаи заболевания "арктуром" пока не зафиксированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, в мире, коронавирус covid-19
Как новый штамм коронавируса повлияет на эпидситуацию – ответ грузинского инфекциониста
16:57 19.04.2023 (обновлено: 17:00 19.04.2023)
Подвариант "омикрона" – "арктур" получил статус варианта, за которым нужно вести тщательный мониторинг
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Ученые пристально наблюдают за новым штаммом коронавируса "арктуром", однако пока невозможно предсказать, сможет ли он изменить эпидситуацию в мире, заявил грузинский инфекционист Александр Гогинава на пресс-конференции.
По предварительным данным, "арктур" может обладать большей заразностью. В то же время заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме.
Вирусам характерна мутация, в том числе и коронавирусу, поэтому в появлении новых штаммов и подтипов нет ничего особенного, отметил специалист.
Всемирная организация здравоохранения и ученые наблюдают за этими штаммами и выделяют тот, который заслуживает большего внимания, и может изменить определенные изменения в течении пандемии, сообщил Гогинава.
Так, "арктур" впервые был выявлен в январе 2023 года. Уже в марте ученые признали его штаммом, которые требует тщательного мониторинга, рассказал специалист.
"Это означает, что у него есть потенциальная возможность вызвать более тяжелое течение заболевания, чем у предыдущих штаммов, или распространиться быстрее и защититься от иммунитета, выработанного человеком в результате перенесенного заболевания", – заявил Гогинава.
Однако это пока всего лишь потенциальная возможность, до конца ничего неизвестно и не изучено, отметил он.
Симптомы "арктура"
Что касается его клинических проявлений, то они похожи на симптомы, которые были характерны предыдущим штаммам, однако есть одна отличительная черта – "арктуру" характерен конъюнктивит.
Через полтора месяца будет больше информации о новом штамме и можно будет говорить о том, насколько "арктур" способен вызвать глобальные проблемы, отметил специалист.
Инфекционист сообщил, что предыдущий штамм "кракен", достаточно быстро распространился по миру, однако не смог глобально повлиять на течение пандемии. На это указывает то, что в течение шести месяцев пандемия была управляема и не был зафиксирован резкий рост новых случаев.
Ситуация в Грузии
Что касается ситуации в Грузии, то в течение последних 2-3 месяцев эпидситуация в стране стабильная, наблюдается положительная динамика: апреле наблюдается тенденция снижения новых случаев заболевания.
"Как долго это продлится – сложно сказать. Это зависит от глобальной эпидситуации, от новых штаммов, насколько опасными они окажутся", – подчеркнул Гогинава.
Специалист сообщил, что в Грузии циркулируют разные штаммы "омикрона". Заболевание в большинстве случаев протекает легко, однако пациентам с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными.
"Арктур" распространяется в 29 странах мира, в том числе в России, США, Сингапуре, Австралии и других странах.
В Грузии случаи заболевания "арктуром" пока не зафиксированы.