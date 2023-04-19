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Грузия подготовила отчет в рамках пакета расширения Евросоюза

Грузия подготовила отчет в рамках пакета расширения Евросоюза

Этот документ является частью важной работы, проделанной правительством Грузии в направлении евроинтеграции, заявил Дарчиашвили 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T19:00+0400

2023-04-19T19:00+0400

2023-04-19T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили передал послу Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому отчет для Еврокомиссии, в котором говорится о проделанной страной за год работе по сближению со стандартами ЕС.Документ впервые был подготовлен в соответствии с Копенгагенскими критериями (критерии вступления стран в ЕС) в рамках пакета расширения Евросоюза. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Подготовленный властями Грузии отчет был утвержден 18 апреля 2023 года в рамках 66-го заседания Комиссии по интеграции Грузии в ЕС под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Документ состоит из 35 глав и описывает законодательные, институциональные и другие активности Грузией за последний год и прогресс государства в этом плане, говорится на сайте ведомства.Подготовка отчета началась в конце февраля в соответствии с требованиями Еврокомиссии, и процесс координировался министерством иностранных дел. В процесс были включены все государственные ведомства, а также законодательный орган и судебная власть. "Указанный документ является частью важной работы, проделанной правительством Грузии в направлении евроинтеграции, которая будет очень важным механизмом поддержки для того, чтобы Еврокомиссия сделала соответствующее заключение в октябре, а Европейский совет принял положительное решение до конца года и предоставил Грузии статус кандидата", – сказал Дарчиашвили. На основании указанного доклада, Еврокомиссия оценит Грузию согласно Копенгагенским критериям, включающим как политическую, так экономическую и секторальные части.Вместе с докладом послу ЕС было передано письмо главы внешнеполитического ведомства на имя комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея, в котором упоминается, что документ, подготовленный Грузией в рамках пакета расширения, содержит исчерпывающую информацию, включая актуальные статистические данные по всем направлениям. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья дарчиашвили, новости, политика, грузия, еврокомиссия