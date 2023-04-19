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https://sputnik-georgia.ru/20230419/glava-mid-gruzii-peredal-poslu-es-pervyy-otchet-podgotovlennyy-v-ramkakh-paketa-rasshireniya-276885140.html
Грузия подготовила отчет в рамках пакета расширения Евросоюза
Грузия подготовила отчет в рамках пакета расширения Евросоюза
Этот документ является частью важной работы, проделанной правительством Грузии в направлении евроинтеграции, заявил Дарчиашвили 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T19:00+0400
2023-04-19T19:52+0400
илья дарчиашвили
новости
политика
грузия
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили передал послу Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому отчет для Еврокомиссии, в котором говорится о проделанной страной за год работе по сближению со стандартами ЕС.Документ впервые был подготовлен в соответствии с Копенгагенскими критериями (критерии вступления стран в ЕС) в рамках пакета расширения Евросоюза. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Подготовленный властями Грузии отчет был утвержден 18 апреля 2023 года в рамках 66-го заседания Комиссии по интеграции Грузии в ЕС под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Документ состоит из 35 глав и описывает законодательные, институциональные и другие активности Грузией за последний год и прогресс государства в этом плане, говорится на сайте ведомства.Подготовка отчета началась в конце февраля в соответствии с требованиями Еврокомиссии, и процесс координировался министерством иностранных дел. В процесс были включены все государственные ведомства, а также законодательный орган и судебная власть. "Указанный документ является частью важной работы, проделанной правительством Грузии в направлении евроинтеграции, которая будет очень важным механизмом поддержки для того, чтобы Еврокомиссия сделала соответствующее заключение в октябре, а Европейский совет принял положительное решение до конца года и предоставил Грузии статус кандидата", – сказал Дарчиашвили. На основании указанного доклада, Еврокомиссия оценит Грузию согласно Копенгагенским критериям, включающим как политическую, так экономическую и секторальные части.Вместе с докладом послу ЕС было передано письмо главы внешнеполитического ведомства на имя комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея, в котором упоминается, что документ, подготовленный Грузией в рамках пакета расширения, содержит исчерпывающую информацию, включая актуальные статистические данные по всем направлениям. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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илья дарчиашвили, новости, политика, грузия, еврокомиссия
илья дарчиашвили, новости, политика, грузия, еврокомиссия

Грузия подготовила отчет в рамках пакета расширения Евросоюза

19:00 19.04.2023 (обновлено: 19:52 19.04.2023)
© Courtesy of MFA of GeorgiaГлава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения
Глава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
© Courtesy of MFA of Georgia
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Этот документ является частью важной работы, проделанной правительством Грузии в направлении евроинтеграции, заявил Дарчиашвили
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили передал послу Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому отчет для Еврокомиссии, в котором говорится о проделанной страной за год работе по сближению со стандартами ЕС.
Документ впервые был подготовлен в соответствии с Копенгагенскими критериями (критерии вступления стран в ЕС) в рамках пакета расширения Евросоюза. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий.
Подготовленный властями Грузии отчет был утвержден 18 апреля 2023 года в рамках 66-го заседания Комиссии по интеграции Грузии в ЕС под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Документ состоит из 35 глав и описывает законодательные, институциональные и другие активности Грузией за последний год и прогресс государства в этом плане, говорится на сайте ведомства.

"Отчет будет представлен государствам-членам, которые позже, в частности, в декабре решат, какие шаги следует предпринять в отношениях с Грузией и в связи с интеграцией Грузии в Евросоюз", – заявил Герчинский.

Подготовка отчета началась в конце февраля в соответствии с требованиями Еврокомиссии, и процесс координировался министерством иностранных дел. В процесс были включены все государственные ведомства, а также законодательный орган и судебная власть.
© Courtesy of MFA of GeorgiaГлава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения
Глава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Глава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения
© Courtesy of MFA of Georgia
"Указанный документ является частью важной работы, проделанной правительством Грузии в направлении евроинтеграции, которая будет очень важным механизмом поддержки для того, чтобы Еврокомиссия сделала соответствующее заключение в октябре, а Европейский совет принял положительное решение до конца года и предоставил Грузии статус кандидата", – сказал Дарчиашвили.
© Courtesy of MFA of GeorgiaГлава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения
Глава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Глава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения
© Courtesy of MFA of Georgia
На основании указанного доклада, Еврокомиссия оценит Грузию согласно Копенгагенским критериям, включающим как политическую, так экономическую и секторальные части.
Вместе с докладом послу ЕС было передано письмо главы внешнеполитического ведомства на имя комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея, в котором упоминается, что документ, подготовленный Грузией в рамках пакета расширения, содержит исчерпывающую информацию, включая актуальные статистические данные по всем направлениям.
© Courtesy of MFA of GeorgiaГлава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения
Глава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Глава МИД Грузии передал послу ЕС первый отчет, подготовленный в рамках пакета расширения
© Courtesy of MFA of Georgia
Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
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