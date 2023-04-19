https://sputnik-georgia.ru/20230419/grazhdanam-gruzii-s-2024-goda-ponadobitsya-avtorizatsiya-dlya-poezdok-v-strany-es-276880307.html

Гражданам Грузии с 2024 года понадобится авторизация для поездок в страны ЕС

Гражданам Грузии с 2024 года понадобится авторизация для поездок в страны ЕС

Для посещения стран Шенгенской зоны все будут обязаны пройти авторизацию 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Граждане Грузии, как и граждане других стран с правом безвизового въезда в Шенгенскую зону, с 2024 года должны будут проходить предварительную авторизацию, говорится в сообщении представительства Евросоюза в Грузии. Пройти авторизацию и получить согласие на поездку можно будет в "Системе информации и авторизации" (ETIAS). Для прохождения авторизации понадобится паспорт, адрес электронной почты, заполнение онлайн-формы и оплата сбора в размере 7 евро. В Грузии задержан мошенник, обещавший нелегально помочь с переездом в США – МВД>>Авторизация будет действительна в течение трех лет или или до истечения срока действия указанного заграничного паспорта. При этом авторизация распространяется на все поездки в течение указанного срока. После прохождения авторизации граждане Грузии, как и раньше, смогут свободно въезжать в страны Шенгенской зоны и оставаться там в течение 90 дней из 180.Представительство ЕС в Грузии предупреждает, что заполнение формы будет возможно только на официальном сайте. Граждане Грузии пользуются безвизовым режимом для въезда в страны шенгенской зоны с 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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