https://sputnik-georgia.ru/20230419/gruziya-v-8k-v-seti-poyavilsya-novyy-videorolik-o-turisticheskom-potentsiale-strany--276878808.html
"Грузия в 8K": в Сети появился новый видеоролик о туристическом потенциале страны
"Грузия в 8K": в Сети появился новый видеоролик о туристическом потенциале страны
В Грузии можно увидеть смесь древнего и современного мира, отмечают зарубежные гости 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T21:42+0400
2023-04-19T21:42+0400
2023-04-19T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Популярные американские видеографы подготовили ролик Georgia in 8K о туристическом потенциале Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Mystery Box – компания по производству видеоконтента, базирующаяся в Юте (США). Специализируется на производстве всех видов видеоматериалов, включая фильмы, документалки, ТВ-сюжеты, рекламные ролики, музыкальные клипы и др.Проект Jacob + Katie Schwarz из Mystery Box прибыли в Грузию по приглашению Национальной администрации туризма и при поддержке Генерального консульства Грузии в Сан-Франциско. "Присоединяйтесь, попутешествуем вместе в незабываемой Грузии, которая является родиной вина. Скалистые горы, маленькие поля, прекрасные деревни, загруженные города – в Грузии можно увидеть смесь древнего и современного мира", – говорится в сообщении. В видео гости рассказали о красоте тбилисских мощенных улочек с древними церквями, отметив также о впечатлениях после посещения таких мест, как Мартвильский каньон, монастырей в городе Мцхета и в горах Сванети. На YouTube канале Jacob + Katie Schwarz более 748 тысяч подписчиков, а общее число просмотров видеороликов набирает 385 миллионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, грузия, тбилиси, сша, мцхета, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
туризм, новости, грузия, тбилиси, сша, мцхета, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм
"Грузия в 8K": в Сети появился новый видеоролик о туристическом потенциале страны
В Грузии можно увидеть смесь древнего и современного мира, отмечают зарубежные гости
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Популярные американские видеографы подготовили ролик Georgia in 8K о туристическом потенциале Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Mystery Box – компания по производству видеоконтента, базирующаяся в Юте (США). Специализируется на производстве всех видов видеоматериалов, включая фильмы, документалки, ТВ-сюжеты, рекламные ролики, музыкальные клипы и др.
Проект Jacob + Katie Schwarz из Mystery Box прибыли в Грузию по приглашению Национальной администрации туризма и при поддержке Генерального консульства Грузии в Сан-Франциско.
"Присоединяйтесь, попутешествуем вместе в незабываемой Грузии, которая является родиной вина. Скалистые горы, маленькие поля, прекрасные деревни, загруженные города – в Грузии можно увидеть смесь древнего и современного мира", – говорится в сообщении.
В видео гости рассказали о красоте тбилисских мощенных улочек с древними церквями, отметив также о впечатлениях после посещения таких мест, как Мартвильский каньон, монастырей в городе Мцхета и в горах Сванети.
На YouTube канале Jacob + Katie Schwarz более 748 тысяч подписчиков, а общее число просмотров видеороликов набирает 385 миллионов.