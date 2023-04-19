https://sputnik-georgia.ru/20230419/napoli-proigral-milanu-v-14-ligi-chempionov--kvara-izvinyaetsya-pered-bolelschikami-276855989.html

"Наполи" проиграл "Милану" в 1/4 Лиги чемпионов – Квара извиняется перед болельщиками

"Наполи" проиграл "Милану" в 1/4 Лиги чемпионов – Квара извиняется перед болельщиками

Под конец второго тайма грузинский футболист Хвича Кварацхелия не забил пенальти 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T11:04+0400

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италия

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" сыграл дома вничью с "Миланом" и не смог пройти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА по сумме двух матчей – 1:1 (1:2). Несмотря на нереализованный на 82-й минуте 11-метровый, Кварацхелия был назван аналитическими международными футбольными изданиями лучшим игроком матча. Whoscored дал Кварацхелия 8,2 балла, а лидер атаки "Милана" Рафаэль Леао набрал 8,0 балла. Что касается Sofascore, то в графе Хвичи выставлено 7,6 балла, а у Леао – 7,5. Лучше только Месси и де Брюйне – Кварацхелия вошел в топ-3 ассистентов>>В начале второй половины матча Кварацхелия создал две голевые возможности, и трижды партнеры по команде могли забить с его передачи, но безрезультатно. Автором единственного гола в составе "Наполи" уже в дополнительное время стал Виктор Осимхен, которого практически не было видно на протяжении всего матча. У соперника отличился Оливье Жиру. После матча Кварацхелия попросил прощения у болельщиков за слезы на их глазах и обещал, что нереализованный пенальти станет для него хорошим опытом. "Тяжело, когда я вижу слезы на ваших глазах и не могу принести счастье. Всячески постараюсь, чтобы сегодняшний день стал для меня опытом", – написал Кварацхелия в социальной сети. Впереди у "Наполи" тяжелый гостевой матч с "Ювентусом" в рамках 31 тура чемпионата Италии. А соперник "Милана" в полуфинале Лиги чемпионов определится в среду, 19 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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