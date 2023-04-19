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Новые ограничения вводятся для транспорта в Тбилиси

Новые ограничения вводятся для транспорта в Тбилиси

Ограничения будут вводиться поэтапно с 09:00 20 апреля 19.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси вводит ограничение на движение транспорта по улицам Цнорискали и Калоубани в Самгорском районе города из-за работ водораспределительной компании Georgian water and power с 20 апреля до 17 июля, сообщает пресс-служба. Ограничения будут вводиться поэтапно с 09:00 20 апреля. Движение транспорта по привычной схеме будет восстановлено к 18:00 17 июля. С 8 по 25 мая будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Цнорискали и Сацхениси. Водители будут ездить по Кахетинскому шоссе, улицам Стана Сториманса, Сацхениси, Шуамта и Георгия Абашвили. Далее, с 26 мая по 12 июня будет перекрыта улица Цкорискали, в том числе пересечение улиц Шуамта и Цнорискали с улицы Сацхениси. Автомобили смогут передвигаться по улицам Сацхениси, Шуамта, Триалети, Калоубани, Георгия Абашвили и Кахетинскому шоссе. С 13 по 30 июня закроют улицу Цнорискали. В частности, участок дороги между улицами Шуамта и Калоубани. Водители будут ездить по улицам Шуамта, Триалети и Калоубани. Что касается периода с 1 по 17 июля, работы на улице Калоубани, от пересечения улицы Цнорискали до Калоубани, №34, будут проводиться только в ночные часы (с 00:00 до 06:00). До 17 июля движение будет осуществляться по улицам Триалети, Шуамта и Георгия Абашвили в ночное время, а днем будет введено частичное ограничение – весь участок дороги перекрывать не будут. На завершающем этапе работ движение по центральным дорогам не будет ограничено, уточнили в мэрии Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители