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Новые ограничения вводятся для транспорта в Тбилиси
Новые ограничения вводятся для транспорта в Тбилиси
Ограничения будут вводиться поэтапно с 09:00 20 апреля 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T21:21+0400
2023-04-19T21:21+0400
2023-04-19T21:21+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси вводит ограничение на движение транспорта по улицам Цнорискали и Калоубани в Самгорском районе города из-за работ водораспределительной компании Georgian water and power с 20 апреля до 17 июля, сообщает пресс-служба. Ограничения будут вводиться поэтапно с 09:00 20 апреля. Движение транспорта по привычной схеме будет восстановлено к 18:00 17 июля. С 8 по 25 мая будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Цнорискали и Сацхениси. Водители будут ездить по Кахетинскому шоссе, улицам Стана Сториманса, Сацхениси, Шуамта и Георгия Абашвили. Далее, с 26 мая по 12 июня будет перекрыта улица Цкорискали, в том числе пересечение улиц Шуамта и Цнорискали с улицы Сацхениси. Автомобили смогут передвигаться по улицам Сацхениси, Шуамта, Триалети, Калоубани, Георгия Абашвили и Кахетинскому шоссе. С 13 по 30 июня закроют улицу Цнорискали. В частности, участок дороги между улицами Шуамта и Калоубани. Водители будут ездить по улицам Шуамта, Триалети и Калоубани. Что касается периода с 1 по 17 июля, работы на улице Калоубани, от пересечения улицы Цнорискали до Калоубани, №34, будут проводиться только в ночные часы (с 00:00 до 06:00). До 17 июля движение будет осуществляться по улицам Триалети, Шуамта и Георгия Абашвили в ночное время, а днем будет введено частичное ограничение – весь участок дороги перекрывать не будут. На завершающем этапе работ движение по центральным дорогам не будет ограничено, уточнили в мэрии Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Новые ограничения вводятся для транспорта в Тбилиси
Ограничения будут вводиться поэтапно с 09:00 20 апреля
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси вводит ограничение на движение транспорта по улицам Цнорискали и Калоубани в Самгорском районе города из-за работ водораспределительной компании Georgian water and power с 20 апреля до 17 июля, сообщает пресс-служба.
Ограничения будут вводиться поэтапно с 09:00 20 апреля. Движение транспорта по привычной схеме будет восстановлено к 18:00 17 июля.
Так, с 20 апреля по 7 мая улица Цнорискали будет перекрыта на участке от Кахетинского шоссе до улицы Сацхениси. Водители смогут передвигаться по открытому участку улицы Цнорискали с Кахетинского шоссе через улицы Стана Сториманса и Сацхениси.
С 8 по 25 мая будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Цнорискали и Сацхениси. Водители будут ездить по Кахетинскому шоссе, улицам Стана Сториманса, Сацхениси, Шуамта и Георгия Абашвили.
Далее, с 26 мая по 12 июня будет перекрыта улица Цкорискали, в том числе пересечение улиц Шуамта и Цнорискали с улицы Сацхениси. Автомобили смогут передвигаться по улицам Сацхениси, Шуамта, Триалети, Калоубани, Георгия Абашвили и Кахетинскому шоссе.
С 13 по 30 июня закроют улицу Цнорискали. В частности, участок дороги между улицами Шуамта и Калоубани. Водители будут ездить по улицам Шуамта, Триалети и Калоубани.
Что касается периода с 1 по 17 июля, работы на улице Калоубани, от пересечения улицы Цнорискали до Калоубани, №34, будут проводиться только в ночные часы (с 00:00 до 06:00).
До 17 июля движение будет осуществляться по улицам Триалети, Шуамта и Георгия Абашвили в ночное время, а днем будет введено частичное ограничение – весь участок дороги перекрывать не будут.
На завершающем этапе работ движение по центральным дорогам не будет ограничено, уточнили в мэрии Тбилиси.