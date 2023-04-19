https://sputnik-georgia.ru/20230419/novyy-shtamm-koronavirusa-arktur-vyyavlen-v-rossii-276856828.html

Новый штамм коронавируса "арктур" выявлен в России

Новый штамм коронавируса "арктур" выявлен в России

Среди симптомов нового штамма покраснение и раздражение глаз 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T11:35+0400

2023-04-19T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik.В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом коронавируса "арктур", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным Всемирной организации здравоохранения, резкий рост числа заболевших в Индии, вероятно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 ("арктур"), это подвариант "омикрона"Введение противоэпидемических ограничений из-за появления нового штамма коронавируса не требуется, отметили в ведомстве. Известно, что заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом. У детей наблюдаются выделения, но не гнойные, предыдущие подвиды "омикрона" его не вызывали. "Арктур" распространяется в США, Сингапуре, Австралии и еще нескольких странах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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