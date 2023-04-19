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Новый штамм коронавируса "арктур" выявлен в России
Новый штамм коронавируса "арктур" выявлен в России
Среди симптомов нового штамма покраснение и раздражение глаз 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T11:35+0400
2023-04-19T11:35+0400
2023-04-19T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik.В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом коронавируса "арктур", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным Всемирной организации здравоохранения, резкий рост числа заболевших в Индии, вероятно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 ("арктур"), это подвариант "омикрона"Введение противоэпидемических ограничений из-за появления нового штамма коронавируса не требуется, отметили в ведомстве. Известно, что заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом. У детей наблюдаются выделения, но не гнойные, предыдущие подвиды "омикрона" его не вызывали. "Арктур" распространяется в США, Сингапуре, Австралии и еще нескольких странах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, роспотребнадзор, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
россия, в мире, новости, роспотребнадзор, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
Новый штамм коронавируса "арктур" выявлен в России
11:35 19.04.2023 (обновлено: 12:24 19.04.2023)
Среди симптомов нового штамма покраснение и раздражение глаз
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik.
В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом коронавируса "арктур", сообщили в пресс-службе
Роспотребнадзора.
По данным Всемирной организации здравоохранения, резкий рост числа заболевших в Индии, вероятно, вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16 ("арктур"), это подвариант "омикрона"
"По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме", – сказано на сайте Роспотребнадзора.
Введение противоэпидемических ограничений из-за появления нового штамма коронавируса не требуется, отметили в ведомстве.
Известно, что заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом. У детей наблюдаются выделения, но не гнойные, предыдущие подвиды "омикрона" его не вызывали.
"Арктур" распространяется в США, Сингапуре, Австралии и еще нескольких странах.