https://sputnik-georgia.ru/20230419/proekt-demontazha-bezlikikh-zdaniy-v-gruzii-realizuetsya-zakonno--mininfrastruktury-276890626.html

Проект демонтажа безликих зданий в Грузии реализуется законно – Мининфраструктуры

Проект демонтажа безликих зданий в Грузии реализуется законно – Мининфраструктуры

Речь идет о сюжете насчет планов правительства по демонтажу старых зданий, который показал оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T22:53+0400

2023-04-19T22:53+0400

2023-04-19T22:53+0400

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грузия

общество

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Заявление о том, что решение правительства о демонтаже, реконструкции, восстановлении безликих или опасных зданий незаконно, в сюжете на одном из телеканалов Грузии является безосновательным, бездоказательным и нацелено на введение общественности в заблуждение, говорится в заявлении Министерства регионального развития и инфтраструктуры. Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" подготовил критический сюжет насчет планов правительства по демонтажу старых зданий, которые искажают окружающую среду. Герои сюжета называют решение властей растратой средств, а процесс – непрозрачным. По их словам, власти могли просто продать эти здания путем проведения аукциона, и о них позаботился бы новый владелец. Более того, по информации Мининфраструктуры, в материале не использован ответ главы ведомства относительно данного вопроса на брифинге, состоявшемся после заседания правительства в день подготовки сюжета. Как отметил министр, определены действия, способствующие эффективной и законной реализации решения по безликим зданиям и сооружениям, а разговоры о том, что проект не соответствует закону, лишены реальности. Ведомство заявило, что на данном этапе уже определены муниципальные, государственные и частные здания, которым необходим ремонт или демонтаж. В связи с их состоянием начат первый этап получения соответствующих экспертных заключений. Данные 209 зданий уже отправлены в Бюро судебных экспертиз для получения заключения. Демонтажа не будет? Что ждет республиканскую больницу в Тбилиси >>Отмечается, что решение по приватизации или демонтажу каждого здания будет принято согласно заключению. В настоящее время 17 зданий находятся на различных стадиях экспертизы. К процессу привлечены министерство экономики и Агентство по управлению госимуществом. "Определены действия, которые будут способствовать не только эффективной, но и правовой реализации проекта", – говорится в заявлении. Кроме того, в ведомстве заявили, что исполнение решения по конкретному зданию, заключение договора на оказание соответствующих услуг будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе путем проведения конкурса, прямой закупки и иными способами. В феврале текущего года правительство предоставило муниципалитетам право в пределах своих административных границ проводить необходимые работы по ремонту, реконструкции или демонтажу зданий, которые искажают внешний вид муниципалитета или создают проблему с точки зрения безопасности. Тогда в правительстве отметили, что муниципалитеты провели предварительное исследование и выявили 1 263 таких здания и сооружения, которые искажают облик городов и требуют ремонта и реконструкции, а в ряде случаев – демонтажа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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