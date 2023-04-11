https://sputnik-georgia.ru/20230411/demontazha-ne-budet-chto-zhdet-respublikanskuyu-bolnitsu-v-tbilisi-276624695.html

Демонтажа не будет? Что ждет республиканскую больницу в Тбилиси

Демонтажа не будет? Что ждет республиканскую больницу в Тбилиси

До принятия решения о будушем здания т.н. республиканской больницы, медперсонал продолжит прием пациентов о првычном режиме 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T12:56+0400

2023-04-11T12:56+0400

2023-04-12T09:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Решение о реконструкции или демонтаже здания Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (т.н. республиканская больница) в Тбилиси, заявил журналистам министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Вопрос о будущем здания т.н. республиканской больницы стал актуальным после того, как часть медиков начала акции протеста, опасаясь потери рабочих мест во время ремонта. Власти заверили медиков, что они будут трудоустроены в других клиниках или обеспечены зарплатой. Комментарии Минздрава не означали моментального демонтажа или реконструкции здания клиники, сообщил министр.Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект>>"Мы ждем окончательных выводов от экспертов. Наши комментарии и оценки были основаны на первоначальных оценках, которые у нас есть на данном этапе, и, вероятнее всего, из-за экономической эффективности подразумевали демонтаж здания вместо реконструкции, и строительство новой клиники по современным стандартам", - заявил Азарашвили.Минздрав ждет пять заключений разного типа, в то числе, и от иностранных экспертов, сообщил он."Я хочу хорошо согласованным образом убедиться в том, что нужно и необходимо, какое решение будет правильным", - заявил министр. Республиканская больница будет соответствовать тем стандартам, которые будут обязательны для всех клиник Грузии к 2025 году, и исходя из этого ускорены те процессы, которые предусматривают изучение состояния здания, подчеркнул он. Министр сообщил, что медперсонал клиники будет проинформирован о принятых решениях. Какой станет т.н. республиканская больница?Минздрав Грузии намерен преобразить т.н. республиканскую больницу в течение двух или двух с половиной лет.Планируется, что Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе превратится в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, рассчитанную почти на 500 коек. Согласно концепции Минздрава, в клинике разместятся в том числе: детское онко-гематологическое отделение; центральный банк крови, соответствующий современным стандартам; аптека стандарта GDP (надлежащая дистрибьюторская практика); учебные пространства и медицинская библиотека.Что ждет Республиканскую больницу в Тбилиси – ответ замминистра>>Центральная университетская клиника станет региональным хабом и сохранит статус университетской клиники, что позволит будущим медикам участвовать в клинической деятельности с необходимой инфраструктурой, отметил министр.В настоящее время старая часть здания Республиканской больницы, которая была построена в начале 1970-х годов, находится в плачевном состоянии.Результаты исследования Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули в 2018 году показали, что сейсмическим нормам в каркасе здания соответствуют только колонны, а опорные балки (ригели) нуждаются в укреплении.А в заключении 2022 года говорится, что техническое состояние внешних застекленных фасадов основного лечебного высотного корпуса оценивается как крайне аварийное и подлежит демонтажу.Демонтаж или реконструкция не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, зураб азарашвили, минздрав, республиканская больница