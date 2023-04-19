https://sputnik-georgia.ru/20230419/rodina-tam-gde-rodilsya-gruzinskie-fakty-iz-zhizni-natali-andreevny-276878093.html

"Родина там, где родился": грузинские факты из жизни Натальи Андреевны

"Родина там, где родился": грузинские факты из жизни Натальи Андреевны

Свой 45-й день рождения сегодня празднует одна из лучших российских юмористов, комедийная актриса, основательница и резидент проекта Comedy Woman. Думаем, все... 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T17:38+0400

2023-04-19T17:38+0400

2023-04-19T17:38+0400

грузия

москва

наталья еприкян

comedy woman

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Она славится искрометным юмором и характерной внешностью, однако не многим известно о грузинском прошлом актрисы. В связи с этим Sputnik Грузия представляет вам факты о жизни в Грузии Натальи Андреевны, о которых она говорила в интервью "А поговорить". Топ-5 лучших номеров Натальи Андреевны >>Сама Наталья – армянка, но родилась в 1978 году в Тбилиси. Настоящее отчество Еприкян не Андреевна, а Араиковна. Отчество Андреевна было выбрано для сценического псевдонима. Актриса тогда дала довольно откровенное интервью, рассказав о своей семье, тяжелых временах в Грузии после развала союза и самостоятельности в кавказской семье. "У меня была свободная семья" "Я считаю, что у меня шибко традиционная семья. С папиной стороны они (родственники – ред.) были более ортодоксальные. Вообще я выросла в маминой семье, папа жил в маминой семье", – говорила Еприкян. Дело в том, что, по словам Натальи, ее маму не приняла семья отца, "как современную армянку". Поэтому все детство у актрисы связано с семьей с маминой стороны, с бабушкой и дедушкой. "Там еще и прабабка была, лежала лет шесть наверно. Бабушка за ней смотрела, хотя я не знаю, как она справлялась. У нее восемь рук было и шесть ног. Здесь она шьет, там в манеже брат сидит, со мной она математику делала, потом музыкой занималась", – говорит Еприкян, восхищаясь бабушкиным трудом. Наталья Андреевна также вспомнила забавные истории из жизни семьи. По ее словам, она считает, что ее семья была свободной. "Папа с дядей росли в музыке, в джинсах-клеш, никогда ни бабушке, ни маме ничего не запрещалось. Говорили по-русски, читали русскую литературу, занимались музыкой, слушали крутую музыку… Я не росла как кавказская женщина. Мама говорила нам, что надо учиться, надо зарабатывать", – признается Еприкян. Грузия в 90-х и переезд в Россию Также Еприкян вспомнила и сложные времена в Грузии, однако делала это с улыбкой на лице. "В 90-х было очень плохо в Грузии, когда развалился СССР. Там, по-моему, было хуже, чем здесь (в России – ред). Есть нечего было, как минимум. Есть нечего – это когда отдельно кусок масла купили мне, потому что я не ем маргарин, а брат ест. Сутки стояли в очереди за хлебом, по очереди все сменяли друг друга, потом разламывали хлеб, а там веревка внутри была", – говорит Еприкян, вспоминая. Однако, несмотря на все невзгоды, семья не унывала, а, наоборот, шутила над всем происходящим. "Но нам всегда весело было, мы всегда смеялись. Я помню вечером сидели, когда света не было, а у бабушки всегда копоть на носу от керосинки. И смеялись, говорили: "Ну, что, сегодня хлеб с хлебом будем?.. А может, хлеб с хлебом? Нее, я буду хлеб с хлебом!" – смеется Еприкян. "Я должна была учиться, поступать. В Грузии на тот момент такой перспективы даже видно не было. Я помню, как я ездила час пятнадцать по холодной Москве, а жила в Кузьминках. Я вообще такой архитектуры не видела!" – сказала Еприкян.Несмотря на то, что большую часть своей жизни Наталья Еприкян провела в России, она своей родиной называет Тбилиси. "Родина там, где ты родился, так?" – говорит Еприкян. Позже, в 26 лет, во время учебы на вечернем отделении, Еприкян начала свою юмористическую карьеру, именно под псевдонимом Натальи Андреевны в составе московской команды "Мегаполис" в Клубе Веселых и Находчивых (КВН). Еприкян сразу же стала фавориткой публики, которая буквально влюбилась в миниатюрную квнщицу с запоминающейся внешностью (рост Натальи 152 см).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, москва, наталья еприкян, comedy woman