https://sputnik-georgia.ru/20230419/sbornaya-gruzii-zavoevala-pervoe-zoloto-na-chempionate-evropy-po-borbe-276857560.html
Сборная Грузии завоевала первое золото на чемпионате Европы по борьбе
Сборная Грузии завоевала первое золото на чемпионате Европы по борьбе
В среду за медали чемпионата Европы будут бороться четверо грузинских спортсменов 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T13:01+0400
2023-04-19T13:01+0400
2023-04-19T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили (97 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Загребе. В финале Мачарашвили одержал победу над азербайджанским спортсменом Магомедханом Магомедовым со счетом 4:3. Борец из Грузии стал чемпионом Европы во второй раз>>В борьбе за третье место другой грузинский борец Эдеми Болквадзе (65 кг) победил румынского спортсмена Штефана Комана и завоевал бронзу. В среду за медали на ЧЕ будут бороться четыре представителя Грузии: Гено Петриашвили, Шота Пертенадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе. Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования представители вольной борьбы. Континентальное первенство продлится до 23 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия
Сборная Грузии завоевала первое золото на чемпионате Европы по борьбе
В среду за медали чемпионата Европы будут бороться четверо грузинских спортсменов
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили (97 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Загребе.
В финале Мачарашвили одержал победу над азербайджанским спортсменом Магомедханом Магомедовым со счетом 4:3.
В борьбе за третье место другой грузинский борец Эдеми Болквадзе (65 кг) победил румынского спортсмена Штефана Комана и завоевал бронзу.
В среду за медали на ЧЕ будут бороться четыре представителя Грузии: Гено Петриашвили, Шота Пертенадзе, Автандил Кенчадзе и Мириан Майсурадзе.
Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования представители вольной борьбы. Континентальное первенство продлится до 23 апреля.