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Сколько автомобилей было продано в Грузии с начала 2023 года – данные МВД

Сколько автомобилей было продано в Грузии с начала 2023 года – данные МВД

Из общего числа проданных в Грузии автомобилей за первый квартал 2023 года – 85,9% легковые машины 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T20:00+0400

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Согласно данным МВД, в период с 1 января по 3 апреля 2023 года в Грузии было продано около 47,4 тысячи автомобилей.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, автомобили какого типа пользуются наибольшим спросом в стране. На втором месте по популярности – легковые автомобили с высокой проходимостью, а на третьем – грузовые. Что касается мотоциклов, то за указанный период их было продано более тысячи. Пик продаж пришелся на март, когда в стране было продано около 17,4 тысячи машин, из которых 14,8 тысячи – легковые. Также в марте вырос спрос, по сравнению с январем и февралем, на грузовые автомобили и мотоциклы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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