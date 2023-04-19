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Сын убил отца топором в Западной Грузии – СМИ
Сын убил отца топором в Западной Грузии – СМИ
Мужчина нанес отцу ранения топором, когда тот лежал в постели 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T13:41+0400
2023-04-19T13:41+0400
2023-04-19T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Полиция задержала молодого мужчину по обвинению в убийстве отца в городе Терджола (регион Имерети) на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2". По информации телеканала, сын ранил топором 60-летнего отца, лежащего в постели.Подозреваемый скрылся с места преступления, но полицейские задержали его по горячим следам. Задержанному предъявили обвинение в по статье "Умышленное убийство". Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, терджола
происшествия, грузия, новости, терджола
Сын убил отца топором в Западной Грузии – СМИ
13:41 19.04.2023 (обновлено: 14:09 19.04.2023)
Мужчина нанес отцу ранения топором, когда тот лежал в постели
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Полиция задержала молодого мужчину по обвинению в убийстве отца в городе Терджола (регион Имерети) на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По информации телеканала, сын ранил топором 60-летнего отца, лежащего в постели.
Подозреваемый скрылся с места преступления, но полицейские задержали его по горячим следам.
Задержанному предъявили обвинение в по статье "Умышленное убийство". Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.