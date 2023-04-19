Ученики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике
© Courtesy of Komarovi Campus SchoolУченики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике
© Courtesy of Komarovi Campus School
Балтийская олимпиада по физике проводится с 1992 года и является важным партнером Международной олимпиады по физике
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Ученики тбилисской физико-математической школы имени Владимира Комарова завоевали пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad 2023), которая проходила в Таллиннском технологическом университете.
Балтийская олимпиада по физике проводится с 1992 года и является важным партнером Международной олимпиады по физике. В проекте приняли участие около ста учеников из восьми стран. Двое из 7 семи золотых медалистов олимпиады – учащиеся школы Комарова.
© Courtesy of Komarovi Campus SchoolУченики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике
Ученики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике
© Courtesy of Komarovi Campus School
Дачи Чоташвили и Ираклий Угулава стали обладателями золотых медалей. Андрия Манджавидзе, Бидзина Гагнидзе и Торнике Цадзикидзе завоевали серебряные медали.
Руководителями команды были учитель физики Комаровской школы Темур Калатози, учитель кружка по физике школы Комарова Николоз Мальцев и педагог физики из Кутаисской физико-математической школы Давид Нишнианидзе.
© Courtesy of Komarovi Campus SchoolУченики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике
Ученики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике
© Courtesy of Komarovi Campus School
Кроме того, на месте команде помог бывший ученик комаровского училища Ника Каландаришвили, ныне учащийся в Таллиннском техническом университете. Участие в олимпиаде финансировалось министерством образования и науки Грузии.