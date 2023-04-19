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Ученики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике

Ученики школы Комарова получили пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике

Балтийская олимпиада по физике проводится с 1992 года и является важным партнером Международной олимпиады по физике 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T23:59+0400

2023-04-19T23:59+0400

2023-04-19T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Ученики тбилисской физико-математической школы имени Владимира Комарова завоевали пять медалей на Балтийской олимпиаде по физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad 2023), которая проходила в Таллиннском технологическом университете. Балтийская олимпиада по физике проводится с 1992 года и является важным партнером Международной олимпиады по физике. В проекте приняли участие около ста учеников из восьми стран. Двое из 7 семи золотых медалистов олимпиады – учащиеся школы Комарова. Дачи Чоташвили и Ираклий Угулава стали обладателями золотых медалей. Андрия Манджавидзе, Бидзина Гагнидзе и Торнике Цадзикидзе завоевали серебряные медали. Руководителями команды были учитель физики Комаровской школы Темур Калатози, учитель кружка по физике школы Комарова Николоз Мальцев и педагог физики из Кутаисской физико-математической школы Давид Нишнианидзе.Кроме того, на месте команде помог бывший ученик комаровского училища Ника Каландаришвили, ныне учащийся в Таллиннском техническом университете. Участие в олимпиаде финансировалось министерством образования и науки Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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