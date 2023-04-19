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https://sputnik-georgia.ru/20230419/v-tbilisi-poyavitsya-skver-po-maketu-sozdannomu-shkolnikami-276881027.html
В Тбилиси создадут сквер по макету школьников
В Тбилиси создадут сквер по макету школьников
Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T18:18+0400
2023-04-19T18:25+0400
тбилиси
каха самхарадзе
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Cквер, макет которого разработали ученики девятого класса школы №108 в Самгорском районе Тбилиси, появится в столице, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации. Презентация плана, который ученики разработали совместно с проектировщиками, прошла в школе. На презентации присутствовали глава районной администрации Самгори Каха Самхарадзе, глава департамента управления и развития общего образования Минобразования Грузии Лали Каландадзе, а также администрация школы и сами ученики. Согласно проекту, сквер появится на территории, прилегающей к жилому дому №23 в десятом квартале третьего массива Самгорского района. Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам, сообщили авторы макета.В сквере будут установлены аттракционы, скамейки, система освещения, проведены тропинки. Территория будет полностью озеленена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, каха самхарадзе, грузия, новости, общество
тбилиси, каха самхарадзе, грузия, новости, общество

В Тбилиси создадут сквер по макету школьников

18:18 19.04.2023 (обновлено: 18:25 19.04.2023)
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
© Courtesy of Samgori district administration
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Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Cквер, макет которого разработали ученики девятого класса школы №108 в Самгорском районе Тбилиси, появится в столице, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
Презентация плана, который ученики разработали совместно с проектировщиками, прошла в школе.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
На презентации присутствовали глава районной администрации Самгори Каха Самхарадзе, глава департамента управления и развития общего образования Минобразования Грузии Лали Каландадзе, а также администрация школы и сами ученики.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
Согласно проекту, сквер появится на территории, прилегающей к жилому дому №23 в десятом квартале третьего массива Самгорского района.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам, сообщили авторы макета.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
В сквере будут установлены аттракционы, скамейки, система освещения, проведены тропинки. Территория будет полностью озеленена.
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