https://sputnik-georgia.ru/20230419/v-tbilisi-poyavitsya-skver-po-maketu-sozdannomu-shkolnikami-276881027.html

В Тбилиси создадут сквер по макету школьников

В Тбилиси создадут сквер по макету школьников

Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T18:18+0400

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тбилиси

каха самхарадзе

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Cквер, макет которого разработали ученики девятого класса школы №108 в Самгорском районе Тбилиси, появится в столице, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации. Презентация плана, который ученики разработали совместно с проектировщиками, прошла в школе. На презентации присутствовали глава районной администрации Самгори Каха Самхарадзе, глава департамента управления и развития общего образования Минобразования Грузии Лали Каландадзе, а также администрация школы и сами ученики. Согласно проекту, сквер появится на территории, прилегающей к жилому дому №23 в десятом квартале третьего массива Самгорского района. Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам, сообщили авторы макета.В сквере будут установлены аттракционы, скамейки, система освещения, проведены тропинки. Территория будет полностью озеленена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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