В Тбилиси создадут сквер по макету школьников
18:18 19.04.2023 (обновлено: 18:25 19.04.2023)
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Cквер, макет которого разработали ученики девятого класса школы №108 в Самгорском районе Тбилиси, появится в столице, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
Презентация плана, который ученики разработали совместно с проектировщиками, прошла в школе.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
На презентации присутствовали глава районной администрации Самгори Каха Самхарадзе, глава департамента управления и развития общего образования Минобразования Грузии Лали Каландадзе, а также администрация школы и сами ученики.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
Согласно проекту, сквер появится на территории, прилегающей к жилому дому №23 в десятом квартале третьего массива Самгорского района.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
Сквер разместится на территории площадью 200 квадратных метров и будет соответствовать современным стандартам, сообщили авторы макета.
© Courtesy of Samgori district administrationВ Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
В Тбилиси появится сквер по макету, созданному школьниками
© Courtesy of Samgori district administration
В сквере будут установлены аттракционы, скамейки, система освещения, проведены тропинки. Территория будет полностью озеленена.