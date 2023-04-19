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Поступают ли в Россию из Грузии дорогостоящие автомобили?
Поступают ли в Россию из Грузии дорогостоящие автомобили?
В четвертом пакете санкций речь идет о запрете прямых и косвенных поставок, продаж, экспорта или передачи автомобиля в Россию и Беларусь из ЕС 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузия соблюдает санкции ЕС в отношении экспорта дорогостоящих автомобилей и мотоциклов в Россию и Беларусь с момента введения четвертого пакета санкций 15 марта 2023 года, говорится в заявлении Службы доходов Минфина. В этом пакете санкций речь идет о запрете прямых и косвенных поставок, продаж, экспорта или передачи автомобиля в Российскую Федерацию и Беларусь из ЕС, если стоимость автомобиля превышает 50 тысяч евро, а стоимость мотоцикла – 5 тысяч евро. Аналогичный запрет действует и на доставку из США в Россию или Беларусь автомобилей стоимостью выше 50 тысяч долларов и мотоциклов дороже 5 тысяч долларов. По данным Службы доходов, транзит и экспорт легковых автомобилей осуществляется по международным правилам и с соблюдением всех регуляций. Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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беларусь, сша, грузия, новости, экономика, россия, антироссийские санкции, санкции, автомобили
беларусь, сша, грузия, новости, экономика, россия, антироссийские санкции, санкции, автомобили
Поступают ли в Россию из Грузии дорогостоящие автомобили?
23:20 19.04.2023 (обновлено: 23:55 19.04.2023)
В четвертом пакете санкций речь идет о запрете прямых и косвенных поставок, продаж, экспорта или передачи автомобиля в Россию и Беларусь из ЕС
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузия соблюдает санкции ЕС в отношении экспорта дорогостоящих автомобилей и мотоциклов в Россию и Беларусь с момента введения четвертого пакета санкций 15 марта 2023 года, говорится в заявлении Службы доходов Минфина.
В этом пакете санкций речь идет о запрете прямых и косвенных поставок, продаж, экспорта или передачи автомобиля в Российскую Федерацию и Беларусь из ЕС, если стоимость автомобиля превышает 50 тысяч евро, а стоимость мотоцикла – 5 тысяч евро.
Аналогичный запрет действует и на доставку из США в Россию или Беларусь автомобилей стоимостью выше 50 тысяч долларов и мотоциклов дороже 5 тысяч долларов.
"Со дня введения четвертого пакета санкций любые товары, в том числе легковые автомобили и мотоциклы, которые попали в список санкций стран, участвующих в них, со стороны Грузии подлежат строгому таможенному контролю", – говорится в сообщении Службы доходов.
По данным Службы доходов, транзит и экспорт легковых автомобилей осуществляется по международным правилам и с соблюдением всех регуляций.
Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.