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Поступают ли в Россию из Грузии дорогостоящие автомобили?

Поступают ли в Россию из Грузии дорогостоящие автомобили?

В четвертом пакете санкций речь идет о запрете прямых и косвенных поставок, продаж, экспорта или передачи автомобиля в Россию и Беларусь из ЕС 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузия соблюдает санкции ЕС в отношении экспорта дорогостоящих автомобилей и мотоциклов в Россию и Беларусь с момента введения четвертого пакета санкций 15 марта 2023 года, говорится в заявлении Службы доходов Минфина. В этом пакете санкций речь идет о запрете прямых и косвенных поставок, продаж, экспорта или передачи автомобиля в Российскую Федерацию и Беларусь из ЕС, если стоимость автомобиля превышает 50 тысяч евро, а стоимость мотоцикла – 5 тысяч евро. Аналогичный запрет действует и на доставку из США в Россию или Беларусь автомобилей стоимостью выше 50 тысяч долларов и мотоциклов дороже 5 тысяч долларов. По данным Службы доходов, транзит и экспорт легковых автомобилей осуществляется по международным правилам и с соблюдением всех регуляций. Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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