https://sputnik-georgia.ru/20230420/delo-ob-ubiystve-19-letnego-futbolista-v-gruzii-vse-osuzhdennye-ostayutsya-v-tyurme-276905216.html
Дело об убийстве 19-летнего футболиста в Грузии: все осужденные остаются в тюрьме
Дело об убийстве 19-летнего футболиста в Грузии: все осужденные остаются в тюрьме
Георгия Шакарашвили избили на берегу Арагви и еще живого сбросили в реку 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T11:41+0400
2023-04-20T11:41+0400
2023-04-20T12:16+0400
георгий шакарашвили
грузия
новости
происшествия
верховный суд грузии
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ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Верховный суд Грузии признал неприемлемыми апелляции осужденных за умышленное убийство 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили и оставил в силе приговоры Тбилисского апелляционного и Мцхетского районного судов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Суды двух инстанций ранее приговорили трех человек к шести годам лишения свободы каждого, а двух других, как несовершеннолетних, к десяти годам и шести месяцам лишения свободы. "Указанным решением еще раз подтверждено, что осужденные 18 июня 2020 года поздно ночью из-за противостояния на даче, находящейся в Мцхете, жестоко избили Георгия Шакарашвили на берегу реки Арагви и сбросили его в реку, в результате чего последний скончался", – говорится в сообщении прокуратуры. Дело об убийстве футболиста Георгия Шакарашвили: приговор остался в силе>>Указанные лица осуждены по статье "Умышленное убийство, совершенное группой лиц при отягчающих обстоятельствах". Георгий Шакарашвили пропал 18 июня 2020 года, после того как покинул вечеринку в город Мцхета неподалеку от Тбилиси, и был найден мертвым на четвертый день поисков в реке Арагви. Экспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит и еще живым брошен в реку, где захлебнулся. По факту его гибели виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствам были признаны пять человек. Троих фигурантов по делу Шакарашвили коснулась амнистия >>По решению суда Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе приговорены к 16 годам. Еще двое несовершеннолетних осужденных З. Х. и А. К., которым на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, приговорены к 10,5 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий шакарашвили, грузия, новости, происшествия, верховный суд грузии
георгий шакарашвили, грузия, новости, происшествия, верховный суд грузии
Дело об убийстве 19-летнего футболиста в Грузии: все осужденные остаются в тюрьме
11:41 20.04.2023 (обновлено: 12:16 20.04.2023)
Георгия Шакарашвили избили на берегу Арагви и еще живого сбросили в реку
ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Верховный суд Грузии признал неприемлемыми апелляции осужденных за умышленное убийство 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили и оставил в силе приговоры Тбилисского апелляционного и Мцхетского районного судов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Суды двух инстанций ранее приговорили трех человек к шести годам лишения свободы каждого, а двух других, как несовершеннолетних, к десяти годам и шести месяцам лишения свободы.
"Указанным решением еще раз подтверждено, что осужденные 18 июня 2020 года поздно ночью из-за противостояния на даче, находящейся в Мцхете, жестоко избили Георгия Шакарашвили на берегу реки Арагви и сбросили его в реку, в результате чего последний скончался", – говорится в сообщении
прокуратуры.
Указанные лица осуждены по статье "Умышленное убийство, совершенное группой лиц при отягчающих обстоятельствах".
Георгий Шакарашвили пропал 18 июня 2020 года, после того как покинул вечеринку в город Мцхета неподалеку от Тбилиси, и был найден мертвым на четвертый день поисков в реке Арагви.
Экспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит и еще живым брошен в реку, где захлебнулся.
По факту его гибели виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствам были признаны пять человек.
По решению суда Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе приговорены к 16 годам. Еще двое несовершеннолетних осужденных З. Х. и А. К., которым на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, приговорены к 10,5 лет лишения свободы.