https://sputnik-georgia.ru/20230420/grandioznaya-prezentatsiya-gruzinskogo-vina-proshla-na-vystavke-v-kitae-276874970.html

Грандиозная презентация грузинского вина прошла на выставке в Китае

Грандиозная презентация грузинского вина прошла на выставке в Китае

В мероприятии приняли участие 34 винодельческих компании Грузии 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T07:32+0400

2023-04-20T07:32+0400

2023-04-20T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинское вино представили на крупнейшей международной выставке вина и продуктов питания The 108th China Food & Drinks Fair в городе Чэнду в Китае, сообщается на сайте Национального агентства вина. В мероприятии приняли участие 34 винодельческих компании Грузии. После пандемии это была первая масштабная презентация грузинского вина в стране, которая является для Грузии одним из стратегических рынков. Китай входит в первую пятерку стран-экспортеров грузинского вина. По словам главы Агентства Левана Мехузла, который принял участие в открытии мероприятия, частный сектор Грузии очень активно подключился к участию в выставке."Как и все другие маркетинговые мероприятия, участие в выставке China Food & Drinks Fair еще больше повысит узнаваемость и продажи грузинского вина на стратегическом рынке Китая", – сказал Мехузла.В рамках своего визита в Китай Мехузла встретился с представителями местной власти, коммерческих компаний и "Грузинских винных домов". На встречах стороны обсудили потенциал увеличения экспорта грузинского вина и вопросы маркетинговой деятельности. Выставка The China Food & Drinks Fair проводится с 1955 года и считается одной из важнейших выставок Китая, которую ежегодно посещают тысячи производителей вина и до миллиона посетителей из разных стран мира. По информации агентства, мероприятие – лучшая возможность для грузинского вина стать более узнаваемым и популярным на рынке Юго-Восточной Азии. В рамках выставки представители винодельческих компаний Грузии провели встречи с партнерами и потенциальными импортерами. По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тысячи тонн вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари. Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. В целях диверсификации экспортных рынков грузинского вина при финансовой и организационной поддержке Агентства в 2023 году грузинское вино будет активно представлено в США, Великобритании, Германии, Польше, странах Балтии, Китае, Южной Корее и Японии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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