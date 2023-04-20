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https://sputnik-georgia.ru/20230420/grandioznaya-prezentatsiya-gruzinskogo-vina-proshla-na-vystavke-v-kitae-276874970.html
Грандиозная презентация грузинского вина прошла на выставке в Китае
Грандиозная презентация грузинского вина прошла на выставке в Китае
В мероприятии приняли участие 34 винодельческих компании Грузии 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T07:32+0400
2023-04-20T07:32+0400
национальное агентство вина
новости
грузия
экономика
грузинское вино
вино и виноделие грузии
грузинское вино
китай
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинское вино представили на крупнейшей международной выставке вина и продуктов питания The 108th China Food &amp; Drinks Fair в городе Чэнду в Китае, сообщается на сайте Национального агентства вина. В мероприятии приняли участие 34 винодельческих компании Грузии. После пандемии это была первая масштабная презентация грузинского вина в стране, которая является для Грузии одним из стратегических рынков. Китай входит в первую пятерку стран-экспортеров грузинского вина. По словам главы Агентства Левана Мехузла, который принял участие в открытии мероприятия, частный сектор Грузии очень активно подключился к участию в выставке."Как и все другие маркетинговые мероприятия, участие в выставке China Food &amp; Drinks Fair еще больше повысит узнаваемость и продажи грузинского вина на стратегическом рынке Китая", – сказал Мехузла.В рамках своего визита в Китай Мехузла встретился с представителями местной власти, коммерческих компаний и "Грузинских винных домов". На встречах стороны обсудили потенциал увеличения экспорта грузинского вина и вопросы маркетинговой деятельности. Выставка The China Food &amp; Drinks Fair проводится с 1955 года и считается одной из важнейших выставок Китая, которую ежегодно посещают тысячи производителей вина и до миллиона посетителей из разных стран мира. По информации агентства, мероприятие – лучшая возможность для грузинского вина стать более узнаваемым и популярным на рынке Юго-Восточной Азии. В рамках выставки представители винодельческих компаний Грузии провели встречи с партнерами и потенциальными импортерами. По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тысячи тонн вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари. Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. В целях диверсификации экспортных рынков грузинского вина при финансовой и организационной поддержке Агентства в 2023 году грузинское вино будет активно представлено в США, Великобритании, Германии, Польше, странах Балтии, Китае, Южной Корее и Японии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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национальное агентство вина, новости, грузия, экономика, грузинское вино, вино и виноделие грузии, грузинское вино, китай
национальное агентство вина, новости, грузия, экономика, грузинское вино, вино и виноделие грузии, грузинское вино, китай

Грандиозная презентация грузинского вина прошла на выставке в Китае

07:32 20.04.2023
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2023
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
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В мероприятии приняли участие 34 винодельческих компании Грузии
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинское вино представили на крупнейшей международной выставке вина и продуктов питания The 108th China Food & Drinks Fair в городе Чэнду в Китае, сообщается на сайте Национального агентства вина.
В мероприятии приняли участие 34 винодельческих компании Грузии.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
После пандемии это была первая масштабная презентация грузинского вина в стране, которая является для Грузии одним из стратегических рынков. Китай входит в первую пятерку стран-экспортеров грузинского вина.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
По словам главы Агентства Левана Мехузла, который принял участие в открытии мероприятия, частный сектор Грузии очень активно подключился к участию в выставке.
"Как и все другие маркетинговые мероприятия, участие в выставке China Food & Drinks Fair еще больше повысит узнаваемость и продажи грузинского вина на стратегическом рынке Китая", – сказал Мехузла.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
В рамках своего визита в Китай Мехузла встретился с представителями местной власти, коммерческих компаний и "Грузинских винных домов".
На встречах стороны обсудили потенциал увеличения экспорта грузинского вина и вопросы маркетинговой деятельности.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
Выставка The China Food & Drinks Fair проводится с 1955 года и считается одной из важнейших выставок Китая, которую ежегодно посещают тысячи производителей вина и до миллиона посетителей из разных стран мира.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
По информации агентства, мероприятие – лучшая возможность для грузинского вина стать более узнаваемым и популярным на рынке Юго-Восточной Азии.
В рамках выставки представители винодельческих компаний Грузии провели встречи с партнерами и потенциальными импортерами.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
По данным статистики, в 2022 году Грузия экспортировала 106,7 тысячи тонн вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках.
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia Презентация грузинского вина на выставке в Китае
Презентация грузинского вина на выставке в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
Презентация грузинского вина на выставке в Китае
© Courtesy of National Wine Agency of Georgia
В целях диверсификации экспортных рынков грузинского вина при финансовой и организационной поддержке Агентства в 2023 году грузинское вино будет активно представлено в США, Великобритании, Германии, Польше, странах Балтии, Китае, Южной Корее и Японии.
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