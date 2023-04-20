https://sputnik-georgia.ru/20230420/grazhdane-gruzii-v-sudane-prosyat-reshit-vopros-ikh-evakuatsii-do-okonchaniya-ramadana-276903660.html

Граждане Грузии в Судане просят решить вопрос их эвакуации до окончания Рамадана

Граждане Грузии в Судане просят решить вопрос их эвакуации до окончания Рамадана

Среди граждан Грузии, находящихся в Судане, в основном сотрудники авиакомпаний 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Граждане Грузии, которые из-за боевых действий не могут покинуть Судан, просят решить организационные вопросы, связанные с процессом их эвакуации, до 21 апреля, сообщила телекомпания "Имеди". В пятницу, 21 апреля, мусульманский мир празднует окончание Рамадана, многие рассчитывают, что в этот праздничный день будут прекращены боевые действия в Судане. В стране находится порядка 40 граждан Грузии, большинство из них сотрудники грузинских авиакомпаний, находившиеся там в командировке. Граждане Грузии сообщают, что рядом с ними ситуация ухудшается: в течение дня были серьезные столкновения, подожгли здание аэропорта. Между тем самолет грузинской авиакомпании не пострадал, как и взлетная полоса, соответственно, эвакуация возможна. Партнеры авиакомпании в Судане помогают доставлять продукты сотрудникам авиакомпании, отметил он.Сотрудникам грузинской авиакомпании Myway Airlines также помогают местные партнеры. Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии при помощи международных партнеров работают над вопросом вывоза своих граждан из Судана. Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным ООН, из-за столкновений скончались 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Причина конфликта в Судане В 2019 году сегодняшние противники общими усилиями свергли многолетнего президента страны Омара аль-Башира. После длительных переговоров с региональными партнерами, а также с США руководство армейских структур согласилось передать власть гражданской администрации в течение переходного периода. Однако на данный момент переход к гражданским властям в стране МИД Грузии работает над вывозом своих граждан из Судана>>По информации местных СМИ, причиной переноса подписания стали противоречия между армией, руководимой Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит Мухаммед Дагло. Между высшими офицерами, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил спецназначения в ряды вооруженных сил. Этот пункт вызывает наибольшие споры в обсуждаемом сторонами соглашении. Командующий суданской армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан 15 апреля принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив в начале вооруженного противостояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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