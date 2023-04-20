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Грузинский банк предупредил о блокировке счетов при нарушении антироссийских санкций
Грузинский банк предупредил о блокировке счетов при нарушении антироссийских санкций
Банк напоминает, что санкции включают, помимо прочего, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T21:32+0400
2023-04-20T21:32+0400
2023-04-20T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Крупнейший банк Грузии TBC Bank предупредил пользователей о блокировке счетов в случае выявления нарушения антироссийских санкций. Всем пользователям после переводов денежных средств приходит уведомление от банка, в котором банк напоминает о санкциях, введенных ЕС и США в феврале 2022 года в отношении России. "Обращаем ваше внимание, что если Банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления", - говорится в сообщении. У партнеров нет вопросов – глава Минфина о соблюдении Грузией международных санкций >>Банк напоминает, что санкции включают, помимо прочего, замораживание активов, блокировку или ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот. Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, tbc bank, антироссийские санкции
грузия, новости, экономика, tbc bank, антироссийские санкции
Грузинский банк предупредил о блокировке счетов при нарушении антироссийских санкций
21:32 20.04.2023 (обновлено: 22:18 20.04.2023)
Банк напоминает, что санкции включают, помимо прочего, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Крупнейший банк Грузии TBC Bank предупредил пользователей о блокировке счетов в случае выявления нарушения антироссийских санкций.
Всем пользователям после переводов денежных средств приходит уведомление от банка, в котором банк напоминает о санкциях, введенных ЕС и США в феврале 2022 года в отношении России.
"Обращаем ваше внимание, что если Банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления", - говорится в сообщении
.
Банк напоминает, что санкции включают, помимо прочего, замораживание активов, блокировку или ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот.
Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.