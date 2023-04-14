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У партнеров нет вопросов – глава Минфина о соблюдении Грузией международных санкций
У партнеров нет вопросов – глава Минфина о соблюдении Грузией международных санкций
Грузия пользуется сильной поддержкой международных финансовых институтов и стран-партнеров, заявил министр 14.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-14T13:40+0400
2023-04-14T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Соблюдение Грузией международных санкций не оставляет никаких вопросов у партнеров страны и заслуживают только положительной оценки на всех встречах, написал министр финансов Лаша Хуцишвили на своей странице в соцсети.Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Хуцишвили рассказал о плодотворных встречах, которые он провел в США, заявив, что несколько телекомпаний намеренно распространяют ложную информацию о них. По его словам, эти истории построены на полностью фейковой информации и не имеют связи с реальностью. По словам министра, ведомство регулярно проводит двусторонние встречи с организациями-партнерами США, в том числе в формате весенних/ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), и этот год не стал исключением. "Мы обсуждаем текущие проекты и согласовываем планы на будущее. Ни одна встреча не является закрытой, а информация обо всех встречах публично размещается на официальном сайте Минфина. Естественно, этот год не стал исключением", – написал Хуцишвили. Несколько оппозиционных телеканалов озвучили предположение, что у министра финансов Грузии в ходе визита в США состоялся "тяжелый разговор" с главой Офиса по координации санкций Госдепа Джеймс О'Брайен.А телеканал "ТВ Пирвели" прямо заявил, что США собирают доказательства того, как Грузия якобы помогает России обходить международные санкции. В сюжетах приведены комментарии грузинских оппозиционеров, которые говорят о "ненормальном росте" реэкспорта товаров двойного назначения из Грузии в третьи страны.Экономические успехиМинистр финансов подчеркнул, что Грузия пользуется сильной поддержкой международных финансовых институтов и стран-партнеров. Как Грузия соблюдает международные санкции – ответ главы Минфина &gt;&gt;Хуцишвили отметил, что положительно оценены реформы, проводимые в направлении фискальной и монетарной политики Грузии, и достигнутые результаты, которые признаны практически всеми международными финансовыми институтами. По его словам, Грузия является одним из редких исключений в мире, с двузначным экономическим ростом за последние два года, резким сокращением дефицита бюджета, снижением уровня государственного долга (по отношению к ВВП), улучшением дефицита текущего счета, а также снижением инфляции в последние месяцы. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Очередная дезинформация – Минфин Грузии опроверг информацию о нарушении санкций &gt;&gt;По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Также, реальный рост ВВП в феврале 2023 года составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средний показатель реального роста за два месяца составляет 7,1%. Что касается санкций, Грузия соблюдает международные санкции, но свои против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, политика, сша, министерство финансов грузии, всемирный банк, мвф, антироссийские санкции
грузия, новости, экономика, политика, сша, министерство финансов грузии, всемирный банк, мвф, антироссийские санкции

У партнеров нет вопросов – глава Минфина о соблюдении Грузией международных санкций

13:40 14.04.2023 (обновлено: 14:01 14.04.2023)
© Investigation Service of the Ministry of Finance of GeorgiaЛаша Хуцишвили
Лаша Хуцишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2023
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
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Грузия пользуется сильной поддержкой международных финансовых институтов и стран-партнеров, заявил министр
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Соблюдение Грузией международных санкций не оставляет никаких вопросов у партнеров страны и заслуживают только положительной оценки на всех встречах, написал министр финансов Лаша Хуцишвили на своей странице в соцсети.
Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Хуцишвили рассказал о плодотворных встречах, которые он провел в США, заявив, что несколько телекомпаний намеренно распространяют ложную информацию о них. По его словам, эти истории построены на полностью фейковой информации и не имеют связи с реальностью.

"Такой высокой степени сотрудничества, которая существует сегодня с организациями-партнерами, не было никогда ранее", – написал Хуцишвили.

По словам министра, ведомство регулярно проводит двусторонние встречи с организациями-партнерами США, в том числе в формате весенних/ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), и этот год не стал исключением.
"Мы обсуждаем текущие проекты и согласовываем планы на будущее. Ни одна встреча не является закрытой, а информация обо всех встречах публично размещается на официальном сайте Минфина. Естественно, этот год не стал исключением", – написал Хуцишвили.
Несколько оппозиционных телеканалов озвучили предположение, что у министра финансов Грузии в ходе визита в США состоялся "тяжелый разговор" с главой Офиса по координации санкций Госдепа Джеймс О'Брайен.
А телеканал "ТВ Пирвели" прямо заявил, что США собирают доказательства того, как Грузия якобы помогает России обходить международные санкции. В сюжетах приведены комментарии грузинских оппозиционеров, которые говорят о "ненормальном росте" реэкспорта товаров двойного назначения из Грузии в третьи страны.

Экономические успехи

Министр финансов подчеркнул, что Грузия пользуется сильной поддержкой международных финансовых институтов и стран-партнеров.
Как Грузия соблюдает международные санкции – ответ главы Минфина >>
Хуцишвили отметил, что положительно оценены реформы, проводимые в направлении фискальной и монетарной политики Грузии, и достигнутые результаты, которые признаны практически всеми международными финансовыми институтами.
По его словам, Грузия является одним из редких исключений в мире, с двузначным экономическим ростом за последние два года, резким сокращением дефицита бюджета, снижением уровня государственного долга (по отношению к ВВП), улучшением дефицита текущего счета, а также снижением инфляции в последние месяцы.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Очередная дезинформация – Минфин Грузии опроверг информацию о нарушении санкций >>
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.
Также, реальный рост ВВП в феврале 2023 года составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Средний показатель реального роста за два месяца составляет 7,1%.
Что касается санкций, Грузия соблюдает международные санкции, но свои против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
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