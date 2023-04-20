https://sputnik-georgia.ru/20230420/kak-prazdnuyut-uraza-bayram-2023-molitvy-obychai-i-traditsii-prazdnika-276908843.html

Как празднуют Ураза-Байрам 2023? Молитвы, обычаи и традиции праздника

Как празднуют Ураза-Байрам 2023? Молитвы, обычаи и традиции праздника

Ураза-Байрам, или праздник Разговения, в 2023 году в большинстве мусульманских стран празднуют 21 апреля 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T12:58+0400

2023-04-20T12:58+0400

2023-04-20T13:32+0400

справки

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/14/252370251_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e08b9f3f884fc30f3805e45b2081d5da.jpg

Один из главнейших праздников мусульмане начинают праздновать в последний день священного месяца Рамадан с наступлением вечерней молитвы. В 2023 году месяц поста и духовного очищения, начавшийся в большинстве мусульманских стран 22 марта с закатом солнца, заканчивается 20 апреля вечером.Как празднуют Ураза-Байрам: какие молитвы возносят в праздник Разговения, а также о традициях и обычаях торжества – читайте в Sputnik Грузия.Ураза-БайрамУраза-Байрам или праздник Разговения – это символ возрождения и повышения духовного уровня, который подытоживает всю работу, проведенную правоверным в Рамадан.По традиции с наступлением вечерней молитвы в Рамадан, до совершения намаза в день праздника, правоверные читают такбир (формулу возвеличивания Аллаха).Ураза-Байрам: когда начинается праздник Разговения в 2023?>>Многие мусульмане, проводят ночь на праздник Разговения во всенощном служении Всевышнему – в мечетях читают дополнительную молитву "таравих". По Корану сердце правоверного, который ночь перед праздником Ураза-Байрам проведет в молитве, не умрет в Судный день.Верующие с утра по традиции идут в мечеть на праздничную утреннюю молитву (Ид-намаз), надев лучшие одежды. По обычаю, в Ураза-байрам поздравляют друг друга словами "Ид мубарак!" (Благословенного праздника!), желают принятия Всевышним поста, а также выплачивают обязательный закят аль-фитр – "подаяние разговения".В праздник Разговения по традиции ходят в гости к родственникам, друзьям, соседям, знакомым, а также принимают гостей, помогают обездоленным и ухаживают за стариками.Традиции и обычаи праздникаПо традиции к празднику Разговения начинают готовиться за несколько дней до наступления Ураза-Байрам – убирают в доме, во дворе и в хлеве, а также чистят и моют домашнюю скотину. Мусульмане, по обычаю, обновляют и украшают к Ураза-Байрам свои дома.Работать в Ураза-Байрам в большинстве исламских стран нельзя, поэтому все магазины, учебные заведения и другие учреждения закрыты.В Ураза-Байрам в городах и селах по традиции устраивают красочные ярмарки, где выступают циркачи, певцы и танцоры. Для детей и молодежи обустраивают качели, а также разводят костры, через которые прыгают все желающие.Верующие после вознесения в мечети ритуальной молитвы отправляются по традиции к усыпальницам Святых и на погост, чтобы помянуть умерших родственников.Ураза-Байрам, по обычаю, празднуют с песнями и плясками, чтобы весь следующий год был полон радости и счастья.В праздник мусульмане по традиции дарят подарки родным и близким, а соседи обмениваются вкусными блюдами. Малышей окружают особым вниманием: в исламе считают, что радовать детей – это один из способов приблизиться к Аллаху.На Уразу-Байрам по традиции накрывают богатые столы, за которыми потчуют всевозможными вкусностями друзей, близких, а также соседей – представителей других религий. Семьи, в которых умер кто-либо из родственников в течение последнего года, по обычаю, приглашают за поминальный стол муллу и всех родных.На Уразу-Байрам, по обычаю, большинство праздничных блюд готовят из баранины, а на гарнир подают рис, картофель или кабачок. К празднику Разговения также готовят различные супы, овощные, рыбные или мясные салаты.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия