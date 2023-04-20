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Мировая премьера грузинского фильма состоится на Каннском фестивале
Мировая премьера грузинского фильма состоится на Каннском фестивале
Картина грузинского режиссера вошла в число 30 лучших фильмов со всего мира 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T08:01+0400
2023-04-20T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Мировая премьера фильма "Дрозд дрозд ежевика" грузинского режиссера Элене Навериани состоится на Международном Каннском фестивале, который пройдет на французском Лазурном берегу с 16 по 27 мая. Премьера полнометражного художественного фильма состоится в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes. Стоит отметить, что фильм Навериани вошел в число 30 лучших картин со всего мира. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". В центре сюжета – история 48-летней продавщицы Этеро из грузинской провинции.Работы художника Георгия Шаликашвили выставят в Нью-Йорке >>Незамужняя Этеро работает в магазине бытовой продукции, наслаждается свободной жизнью, уже готовясь к спокойной и комфортной старости без сплетен. Однако ее любовный роман с мужчиной, который работает дистрибьютором, неожиданно разрушит ее планы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, тбилиси, каннский фестиваль, анонсы
Мировая премьера грузинского фильма состоится на Каннском фестивале
Картина грузинского режиссера вошла в число 30 лучших фильмов со всего мира
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Мировая премьера фильма "Дрозд дрозд ежевика" грузинского режиссера Элене Навериани состоится на Международном Каннском фестивале, который пройдет на французском Лазурном берегу с 16 по 27 мая.
Премьера полнометражного художественного фильма состоится в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes.
Программа была создана в 1969 году Гильдией французских режиссеров и проходит параллельно главному конкурсу Каннского фестиваля. В программе обычно представляют работы режиссеров с особенным видением.
Стоит отметить, что фильм Навериани вошел
в число 30 лучших картин со всего мира.
Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". В центре сюжета – история 48-летней продавщицы Этеро из грузинской провинции.
Незамужняя Этеро работает в магазине бытовой продукции, наслаждается свободной жизнью, уже готовясь к спокойной и комфортной старости без сплетен. Однако ее любовный роман с мужчиной, который работает дистрибьютором, неожиданно разрушит ее планы.