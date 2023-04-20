https://sputnik-georgia.ru/20230420/mirovaya-premera-gruzinskogo-filma-sostoitsya-na-kannskom-festivale--276887578.html

Мировая премьера грузинского фильма состоится на Каннском фестивале

Мировая премьера грузинского фильма состоится на Каннском фестивале

Картина грузинского режиссера вошла в число 30 лучших фильмов со всего мира 20.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Мировая премьера фильма "Дрозд дрозд ежевика" грузинского режиссера Элене Навериани состоится на Международном Каннском фестивале, который пройдет на французском Лазурном берегу с 16 по 27 мая. Премьера полнометражного художественного фильма состоится в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes. Стоит отметить, что фильм Навериани вошел в число 30 лучших картин со всего мира. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". В центре сюжета – история 48-летней продавщицы Этеро из грузинской провинции.Работы художника Георгия Шаликашвили выставят в Нью-Йорке >>Незамужняя Этеро работает в магазине бытовой продукции, наслаждается свободной жизнью, уже готовясь к спокойной и комфортной старости без сплетен. Однако ее любовный роман с мужчиной, который работает дистрибьютором, неожиданно разрушит ее планы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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