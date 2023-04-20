https://sputnik-georgia.ru/20230420/musulmanskaya-obschina-gruzii-edina--premer-o-provedenii-iftara-276918163.html

Мусульманская община Грузии едина – премьер о ежегодном совместном проведении ифтара

Мусульманская община Грузии едина – премьер о ежегодном совместном проведении ифтара

Согласно последней переписи населения, 10,74% жителей Грузии исповедуют ислам 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T16:42+0400

2023-04-20T16:42+0400

2023-04-20T17:16+0400

политика

грузия

религия

ираклий гарибашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузия отличается единством мусульманской общины, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на ифтаре, проведенном в Тбилиси. В Грузии несколько лет назад была начата традиция проводить ифтар (вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан – ред.) вместе с мусульманской общиной. На торжественном приеме в честь мусульманской общины Грузии собираются разные гости, в том числе и первые лица страны. "Я особенно хочу отметить, что наша страна отличается и в плане единства мусульманской общины. На этой земле по-братски мирно живут, сосуществуют суниты и шииты, грузины, азербайджанцы, кистинцы, ингуши", – заявил Гарибашвили. Единая мусульманская община делает Грузию сильнее, отметил премьер.Госагентство Грузии по вопросам религии отчиталось за два года работы>>Премьер отметил, что с момента создания Государственного агентства по вопросам религий, с 2014 года мусульманской общине передали 228 мечетей, осталось передать около 70. Гарибашвили пообещал очень скоро завершить этот процесс. Глава правительства напомнил, что во время его первого срока на посту премьера, в Аджарии был основан центр для мусульманской общины, а сейчас им передали землю в в Тбилиси. Согласно последней переписи населения, в Грузии проживает более 3,7 миллиона человек. Из них 10,74% исповедуют ислам. Рамадан для мусульман – месяц обязательного поста и ежедневных молитв, это время зарабатывать вечный Рай. В этом году Рамадан длится с 21 марта по 22 апреля. Для тех, кто соблюдает пост в Рамадан, предусмотрены два ночных приема пищи: ифтар – вечерний, и сухур – предрассветный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, религия , ираклий гарибашвили, тбилиси