https://sputnik-georgia.ru/20230301/gosagentstvo-gruzii-po-voprosam-religii-otchitalos-za-dva-goda-raboty-275339041.html

Госагентство Грузии по вопросам религии отчиталось за два года работы

Госагентство Грузии по вопросам религии отчиталось за два года работы

В 2023 году по решению премьера Грузии бюджет агентства вырос на 1 миллион лари 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T07:01+0400

2023-03-01T07:01+0400

2023-03-01T07:01+0400

грузия

новости

государственное агентство грузии по вопросам религии

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Государственное агентство Грузии по вопросам религии представило отчет работы за 2020-2022 годы, сообщается на странице ведомства в соцсети. На презентации отчета присутствовали представители религиозных организаций, члены парламента и правительства, международных организаций и дипломатического корпуса. Председатель агентства Заза Вашакмадзе заострил внимание на положение в стране, с точки зрения свободы религии, и на деятельность агентства в рамках "Плана действий правительства по защите прав человека". А также руководитель агентства рассказал о таких важных проектах, как "Государственный язык для духовных лиц", "Религии Грузии для защиты прав детей", "Роль духовных лиц в деле защиты прав детей" и других. Кроме того, было отмечено, что в рамках программы по защите прав лиц с ограниченными возможностями издан интеррелигиозный календарь и четыре канонических книги Ветхого завета – "Бытие", "Исход", "Левит" и "Числа". Тексты молитв в храмах Грузии переведут на шрифт Брайля>>Перед участниками мероприятия выступили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Гия Вольский и Михаил Сарджвеладзе и поблагодарили руководителя агентства за проделанную работу. Агентство еще больше укрепило традицию добрых отношений между конфессиями и провело серьезную работу по составлению реестра памятников культурного наследия, отметил он.В Грузии увеличили финансирование религиозных организаций на миллион лари>>Для возмещения материального и морального ущерба, нанесенного религиозным объединениям во время советского режима, по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили выделили 1 миллион лари. До этого бюджет ведомства составлял 4,5 миллиона лари. В вопросе увеличения финансирования религиозных организаций правительство Грузии руководствовалось несколькими важными аспектами – количество прихожан, духовных лиц, зданий и помещений. Согласно последней переписи населения, в Грузии проживает более 3,7 миллиона человек. Из них 83,4% исповедуют православие, затем следуют мусульмане (10,74%), на третьем месте прихожане Армянской апостольской церкви (2,94%). Затем следуют последователи католической церкви (0,52%). Количество "Свидетелей Иеговы"* в стране составляет 0,33%, езидов – 0,23%, иудеев – 0,04%. В графу "другие" попало 1,8% населения. Это те люди, которые или отказались дать ответ, или не указали свое вероисповедание, или же являются представителями небольших религиозных конфессий. *Запрещенная в России экстремистская организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, государственное агентство грузии по вопросам религии