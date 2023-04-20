https://sputnik-georgia.ru/20230420/odno-serebro-i-tri-bronzy---rezultat-gruzinskikh-bortsov-na-chempionate-evropy-276906714.html

Одно серебро и три бронзы – результат грузинских борцов на чемпионате Европы

Одно серебро и три бронзы – результат грузинских борцов на чемпионате Европы

Сейчас на счету грузинской команды одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали, чемпионат продлится до 23 апреля 20.04.2023, Sputnik Грузия

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спорт

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гено петриашвили

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Загребе. В финале Петриашвили встретился с легендарным турецким борцом Таха Акгюлем и проиграл со счетом 4:9. Еще трое грузин, Шота Партенадзе (61 кг), Автандил Кенчадзе (74 кг) и Мириан Майсурадзе (92 кг), завоевали в среду бронзовые медали. Сборная Грузии завоевала первое золото на чемпионате Европы по борьбе>>В борьбе за третье место Партенадзе победил украинца Тараса Марковича (6:5), Кенчадзе убедительно обыграл армянина Алиханяна (8:0), а Майсурадзе победил со счетом 7:2 Илью Арчая, выступавшего от Украины. Ранее грузинские спортсмены завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль. А 18 апреля Гиви Мачарашвили (97 кг) стал победителем первенства континента, а Эдеми Болквадзе (65 кг) занял третье место. Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования представители вольной борьбы. Континентальное первенство продлится до 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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