https://sputnik-georgia.ru/20230420/populyarnye-marki-avtomobiley-dostavyat-v-tsentralnuyu-aziyu-cherez-gruziyu-276922688.html

Популярные марки автомобилей доставят в Центральную Азию через Грузию

Популярные марки автомобилей доставят в Центральную Азию через Грузию

Компании Toyota, BMW и AUDI будут завозить свои автомобили в Центральную Азию по маршруту Грузия-Азербайджан-Казахстан-Узбекистан 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T19:48+0400

2023-04-20T19:48+0400

2023-04-20T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Начинаются перевозки автомобилей популярных марок Toyota, BMW и AUDI по железной дороге через Грузию, сообщает АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Перевозки автомобилей по железной дороге начинаются в результате совместной работы ГЖД и автопроизводителей. Компании Toyota, BMW и AUDI будут завозить свои автомобили в Центральную Азию по маршруту Грузия-Азербайджан-Казахстан-Узбекистан. Подготовленный к первой отправке транспорт лично осмотрели представители компаний-производителей автомобилей в порту Поти. Грузоперевозки по железной дороге Грузии выросли почти на 22% в 2022 году >>Как отметили в ГЖД, до сих пор автопроизводители использовали наземный транспорт для перевозки автомобилей в направлении Средней Азии. В результате ведущихся переговоров железнодорожные перевозки автомобилей могут стать регулярными. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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