https://sputnik-georgia.ru/20230317/gruzoperevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-vyrosli-pochti-na-22-v-2022-godu-275859663.html

Грузоперевозки по железной дороге Грузии выросли почти на 22% в 2022 году

Грузоперевозки по железной дороге Грузии выросли почти на 22% в 2022 году

Самый большой объем грузов – 22,2% – вывезли в Армению, 9,6% – в Казахстан, 8,4% – в РФ 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T09:01+0400

2023-03-17T09:01+0400

2023-03-17T09:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В 2022 году объем грузовых перевозок по железной дороге составил 14,8 миллиона тонн, на 21,8% больше, чем в 2021 году, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 12,8% указанного объема приходится на местные перевозки, 28,6% – на международные (без учета транзита) и 58,6% – на транзит. В 2022 году 30,1% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 69,9% - на ввозимые. Кроме того, 41,1% от общего объема грузов в страну ввезли из РФ, 21,4% – из Азербайджана, 8,2% – из Армении, 5,3% – из Туркменистана, 4% – из Болгарии, 4% – из Румынии. Самый большой объем грузов – 22,2% – вывезли в Армению, 9,6% – в Казахстан, 8,4% – в РФ. Транзит По статистике, 14,9% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 7,8% – в Нидерланды, 6,7% – в Италию, 3,5% – в Китай. В 2022 году Казахстан стал страной-отправителем 25% транзитных грузов, Туркменистан – 20,7%, РФ – 6,6%, Бразилия – 6,4% и Китай – 2,4%. В отчетном периоде 30,1% от общего объема перевезенных железнодорожным транспортом грузов приходится на уголь, сырую нефть, нефтепродукты и природный газ, 26,8% – на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, а 13,5% – на пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью >>Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 72,5% приходится на металлическую руду и другое горнорудное сырье, 10% – на уголь, сырую нефть, нефтепродукты, природный газ и 7,5% – на прочие нерудные полезные ископаемые. Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть, нефтепродукты и природный газ (42,7%), прочие неметаллические полезные ископаемые (20,1%), металлическая руда и другое горнорудное сырье (12,2%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли металлические руды и горнодобывающую промышленность, прочее сырье для промышленности (42,2%), продукты питания, напитки и табак (20,8%), сельскохозяйственную продукцию (13,7%), различные металлоизделия (12,7%). Пассажирские перевозки В 2022 году услугами ГЖД воспользовались более1,6 миллиона пассажиров, примерно в два раза больше, чем в 2021 году. За тот же период объем пассажирских перевозок составил 482,9 млн пассажиро-километров, что на 76,7% больше, чем в 2021 году. В прошлом году в режиме местного сообщения перевезено до 1,6 миллиона пассажиров, что составляет 97% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 94,5% выше соответствующего показателя 2021 года. В режиме международного сообщения перевезено 48,5 тысячи пассажиров, что в три раза превышает соответствующий показатель 2021 года. 63% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 37%. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>В 2022 году в направлении Азербайджана пассажирских перевозок не было. Общая протяженность железнодорожных линий Грузии на конец 2022 года составляет 2,4 тысячи километров. Из них электрифицировано 98,4%. Общая протяженность железнодорожных путей составляет 1,9 тысячи км, из них магистральных путей – 42,7 %, ответвлений – 30,1 %, станционных путей – 24,3 %, подъездных путей – 2,9 %. Общая эксплуатационная протяженность железнодорожных путей на конец 2022 года составляет около 1,6 тысячи км. Из них электрифицировано 98,4%. Эксплуатационная длина магистрали составляет 529,9 км, из них 44,7% – однопутных и 55,3% – двухпутных. Действующая магистраль полностью электрифицирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, грузинская железная дорога