https://sputnik-georgia.ru/20230420/shkoly-armenii-zainteresovany-v-prepodavanii-gruzinskogo-yazyka-276901846.html

Школы Армении заинтересованы в преподавании грузинского языка

Школы Армении заинтересованы в преподавании грузинского языка

В Армении дефицит кадров среди преподавателей грузинского языка 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Школы Армении выражают интерес к преподаванию языков стран региона, в том числе грузинского языка, заявила министр образования Жанна Андреасян, сообщает Sputnik Армения. Представляя отчет о работе правительства за 2022 год, министр напомнила, что школы могут включить изучение языков соседних стран в свою программу на добровольной основе.Интерес был проявлен со стороны порядка 400 школ Армении. Наиболее востребованный язык – турецкий, сообщила министр. При этом сложно найти такое число преподавателей как по турецкому, так и по азербайджанскому, фарси и грузинскому, сообщила министр, отметив, что сильный дефицит кадров наблюдается как раз в случае грузинского.Грузия и Армения углубляют сотрудничество в сфере науки и образования>>В марте министр посетила Грузию, где участвовала в разработке тестов по армянскому языку для армянских школ в Тбилиси и в Самцхе-Джавахетии. В рамках визита была достигнута договоренность о встречной поддержке – в изучении грузинского в армянских школах.В Тбилиси министр образования Армении встретилась со своим грузинским коллегой Михаилом Чхенкели и подписала меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума планируется укрепление связей между образовательными, научными и исследовательскими учреждениями двух стран.В рамках меморандума стороны осуществят совместные программы в университетах Грузии и Армении для создания центров картвелологии и арменологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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