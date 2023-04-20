https://sputnik-georgia.ru/20230420/skolko-grazhdan-gruzii-vospolzovalis-nakopitelnoy-pensiey-276885405.html

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией

Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T09:01+0400

2023-04-20T09:01+0400

2023-04-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Накопительной пенсией в Грузии, по данным на 7 апреля, воспользовались 3 375 человек разных категорий, говорится в сообщении на сайте Пенсионного агентства. Размер выданной пенсионерам суммы составил более 9 миллионов лари (3,6 миллиона долларов). Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются почти 1,4 миллиона человек. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,6 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 24 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по декабрь 2022 года составляет 43,31%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 4,28%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 221,3 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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