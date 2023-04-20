https://sputnik-georgia.ru/20230420/stroitelstvo-innovatsionnogo-gostinichnogo-khaba-nachinaetsya-v-tbilisi-276911010.html

В Тбилиси появится крупнейший в регионе гостиничный хаб

В Тбилиси появится крупнейший в регионе гостиничный хаб

В Central Park Towers, помимо гостиниц, разместятся самые дорогие в Грузии пентхаусы и самое большой казино 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T15:36+0400

2023-04-20T15:36+0400

2023-04-20T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Крупнейший в регионе гостиничный хаб Central Park Towers, рассчитанный на 25 пятизвездочных отелей, появится в Тбилиси через два года, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.Central Park Towers - это два 42-этажных здания, в которых, помимо гостиниц, разместятся самые дорогие пентхаусы в Грузии, самое большое казино в Грузии, самый большой ивент-зал в регионе, семь ресторанов премиум-класса мировой кухни, в том числе первый в регионе ресторан со звездой Мишлен и многое другое. Согласно проекту, в общей сложности в Central Park Towers будет 1 500 гостиничных номеров. На данном этапе уже известно, что 150 номеров приобретет международный гостиничный оператор Radisson Blu. Соответствующий контракт был оформлен в четверг в рамках презентации этого масштабного проекта. За два года в реализацию проекта будет инвестировано 300 миллионов долларов. По словам министра, этот проект поможет трудоустроиться на родине тем гражданам Грузии, которые заняты в гостиничном секторе за рубежом. "В то же время речь идет о том, что граждане Грузии, которые сегодня живут за границей и работают в сфере гостиничного бизнеса, должны вернуться в свою страну и иметь возможность использовать свои профессиональные знания и реализовывать себя с профессиональной точки зрения", – отметил Давиташвили. "Дела идут в гору" – глава турфирмы о ситуации в туризме Грузии >>С концепцией проекта и инфраструктурными деталями министра экономики ознакомил лично генеральный директор компании "Орби Групп", которая займется строительством комплекса, Ираклий Квергелидзе.В свою очередь министр отметил, что у проекта будет максимальная поддержка со стороны государства, что позволит реализовать его быстро и беспрепятственно.Строительство гостиничного хаба Central Park Towers планируется на проспекте Казбеги в столичном районе Сабуртало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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