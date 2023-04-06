https://sputnik-georgia.ru/20230406/dela-idut-v-goru--glava-turfirmy-o-situatsii-v-turizme-gruzii-276512310.html
"Дела идут в гору" – глава турфирмы о ситуации в туризме Грузии
"Дела идут в гору" – глава турфирмы о ситуации в туризме Грузии
По прогнозу департамента туризма, мы собираемся завести больше туристов, чем в 2019 году, заявила глава турфирмы 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T23:44+0400
2023-04-06T23:44+0400
2023-04-06T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Представители туристических компаний ожидают большой наплыв туристов начиная уже с мая месяца, заявила начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии (GTA), владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили в интервью Sputnik Грузия. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Гедеванишвили заверила, что дела компании идут в гору и у нее очень прибыльные контракты со среднеазиатским рынком. "Мы ожидаем такое количество туристов начиная уже с мая, что не знаем даже как справляться. Мне не хватает сотрудников, я набираю людей. Ждем туристов из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана", – заявила Гедеванишвили. С европейским рынком компания Гедеванишвили уже не работает. Сначала туристы из Европы перестали ездить в Грузию из-за пандемии, а после уже и событий на Украине их численность резко сократилась. Власти Грузии взялись за развитие новых туристических направлений >>"Сейчас уже восстанавливается, но очень медленно. А меня это не устраивает", – сказала она. В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в 2021 году. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с 2019 годом и периодом до пандемии. В 2022 году Грузию посетили около 1,1 миллиона граждан России, что на 410,5% больше, чем в 2021 году, и на 26,1% меньше, чем в 2019-м, говорится в данных Национальной администрации туризма. Доходы Грузии от туризма продолжают расти – данные инвесткомпании >>Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. Пик доходов в 2022 году пришелся на август, когда за месяц Грузия заработала на туристах 522,9 миллиона долларов, а самый низкий показатель был зафиксирован в феврале – 105,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, экономика
грузия, туризм, новости, экономика
"Дела идут в гору" – глава турфирмы о ситуации в туризме Грузии
По прогнозу департамента туризма, мы собираемся завести больше туристов, чем в 2019 году, заявила глава турфирмы
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Представители туристических компаний ожидают большой наплыв туристов начиная уже с мая месяца, заявила начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии (GTA), владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили в интервью Sputnik Грузия.
Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 миллиона туристов – на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.
"Сейчас никто не жалуется, у всех хорошие ожидания. По прогнозу департамента туризма, мы собираемся завести больше туристов, чем в 2019 году", – сказала Гедеванишвили.
Гедеванишвили заверила, что дела компании идут в гору и у нее очень прибыльные контракты со среднеазиатским рынком.
"Мы ожидаем такое количество туристов начиная уже с мая, что не знаем даже как справляться. Мне не хватает сотрудников, я набираю людей. Ждем туристов из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана", – заявила Гедеванишвили.
С европейским рынком компания Гедеванишвили уже не работает. Сначала туристы из Европы перестали ездить в Грузию из-за пандемии, а после уже и событий на Украине их численность резко сократилась.
"Сейчас уже восстанавливается, но очень медленно. А меня это не устраивает", – сказала она.
В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в 2021 году. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с 2019 годом и периодом до пандемии.
В 2022 году Грузию посетили около 1,1 миллиона граждан России, что на 410,5% больше, чем в 2021 году, и на 26,1% меньше, чем в 2019-м, говорится в данных Национальной администрации туризма.
Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
Пик доходов в 2022 году пришелся на август, когда за месяц Грузия заработала на туристах 522,9 миллиона долларов, а самый низкий показатель был зафиксирован в феврале – 105,2 миллиона долларов.