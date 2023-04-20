https://sputnik-georgia.ru/20230420/ubiystvo-pensionerki-v-vostochnoy-gruzii-obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-276911306.html
Убийство пенсионерки в Восточной Грузии: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Убийство пенсионерки в Восточной Грузии: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
Для обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T14:17+0400
2023-04-20T14:17+0400
2023-04-20T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Обвиняемого в убийстве пенсионерки, 18-летнего жителя Ахметы (регион Кахети), Телавский районный суд оставил в заключении на время следствия, сообщила телекомпания "Рустави 2". Убийство пожилой женщины произошло в Ахмете 17 апреля. Обвиняемый смертельно ранил 71-летнюю женщину из охотничьего ружья. Причиной инцидента стал конфликт, начавшийся между сторонами несколько лет назад. Дело расследуется по статье "Умышленное убийство". Следующее заседание судья назначил на 8 июня. Сторона обвинения в качестве меры пресечения требовала для подсудимого заключение под стражу. По словам прокурора, имеются основания полагать, что обвиняемый может скрыть улики, совершить повторное преступление или скрыться от правосудия. Убийство пенсионерки в Кахети – полиция задержала подозреваемого>>Защита с ходатайством прокуратуры не согласилась. Адвокат 18-летнего подсудимого потребовал рассмотреть вопрос отвода наказания. По словам правозащитника, для подсудимого назначена психиатрическая экспертиза. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. По информации СМИ, конфликт между двумя семьями, живущими по соседству, начался из-за спорного земельного участка. По словам мужа убитой, в тот вечер прозвучало несколько выстрелов. Следы от пуль до сих пор видны на заборе. По словам одного из соседней, убийство было случайным, и молодой мужчина лишь хотел запугать соседку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кахети, телавский районный суд
Убийство пенсионерки в Восточной Грузии: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме
14:17 20.04.2023 (обновлено: 14:23 20.04.2023)
Для обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Обвиняемого в убийстве пенсионерки, 18-летнего жителя Ахметы (регион Кахети), Телавский районный суд оставил в заключении на время следствия, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Убийство пожилой женщины произошло в Ахмете 17 апреля. Обвиняемый смертельно ранил 71-летнюю женщину из охотничьего ружья. Причиной инцидента стал конфликт, начавшийся между сторонами несколько лет назад. Дело расследуется по статье "Умышленное убийство".
Следующее заседание судья назначил на 8 июня. Сторона обвинения в качестве меры пресечения требовала для подсудимого заключение под стражу. По словам прокурора, имеются основания полагать, что обвиняемый может скрыть улики, совершить повторное преступление или скрыться от правосудия.
Защита с ходатайством прокуратуры не согласилась. Адвокат 18-летнего подсудимого потребовал рассмотреть вопрос отвода наказания. По словам правозащитника, для подсудимого назначена психиатрическая экспертиза.
В случае обвинительного приговора подсудимому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
По информации СМИ, конфликт между двумя семьями, живущими по соседству, начался из-за спорного земельного участка. По словам мужа убитой, в тот вечер прозвучало несколько выстрелов. Следы от пуль до сих пор видны на заборе.
По словам одного из соседней, убийство было случайным, и молодой мужчина лишь хотел запугать соседку.