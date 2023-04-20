https://sputnik-georgia.ru/20230420/ubiystvo-pensionerki-v-vostochnoy-gruzii-obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-276911306.html

Убийство пенсионерки в Восточной Грузии: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Убийство пенсионерки в Восточной Грузии: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Для обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T14:17+0400

2023-04-20T14:17+0400

2023-04-20T14:23+0400

грузия

происшествия

новости

кахети

телавский районный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/97/235279775_0:112:2658:1607_1920x0_80_0_0_ce188782ec1bfcb3b88e798f5ab5729a.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Обвиняемого в убийстве пенсионерки, 18-летнего жителя Ахметы (регион Кахети), Телавский районный суд оставил в заключении на время следствия, сообщила телекомпания "Рустави 2". Убийство пожилой женщины произошло в Ахмете 17 апреля. Обвиняемый смертельно ранил 71-летнюю женщину из охотничьего ружья. Причиной инцидента стал конфликт, начавшийся между сторонами несколько лет назад. Дело расследуется по статье "Умышленное убийство". Следующее заседание судья назначил на 8 июня. Сторона обвинения в качестве меры пресечения требовала для подсудимого заключение под стражу. По словам прокурора, имеются основания полагать, что обвиняемый может скрыть улики, совершить повторное преступление или скрыться от правосудия. Убийство пенсионерки в Кахети – полиция задержала подозреваемого>>Защита с ходатайством прокуратуры не согласилась. Адвокат 18-летнего подсудимого потребовал рассмотреть вопрос отвода наказания. По словам правозащитника, для подсудимого назначена психиатрическая экспертиза. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. По информации СМИ, конфликт между двумя семьями, живущими по соседству, начался из-за спорного земельного участка. По словам мужа убитой, в тот вечер прозвучало несколько выстрелов. Следы от пуль до сих пор видны на заборе. По словам одного из соседней, убийство было случайным, и молодой мужчина лишь хотел запугать соседку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, кахети, телавский районный суд