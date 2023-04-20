https://sputnik-georgia.ru/20230420/v-gruzii-aktivnee-zaymutsya-prognozom-stikhiynykh-pogodnykh-protsessov-276920972.html
В Грузии будут точнее прогнозировать погоду
В Грузии будут точнее прогнозировать погоду
Фермеры, для которых важна точная информация о погоде, будут получать от синоптиков более точные данные, заявил министр 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T18:44+0400
2023-04-20T18:44+0400
2023-04-20T19:30+0400
грузия
новости
общество
отар шамугия
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
прогноз погоды
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. До конца 2023 года в Грузии установят 72 автоматические метеорологические и гидрологические станции, заявил в парламенте министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По словам министра, на фоне климатических изменений особое значение имеет прогноз погоды и ожидаемых стихийных процессов. К первой половине 2024 года в Грузии в целом будет действовать около 300 современных станций, соответствующих европейским стандартам. Уже начато строительство региональных офисов в Западной и Восточной Грузии. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>Шамугия отметил, что это значительно улучшит качество прогноза погоды, а также стихийных процессов. А фермеры, для которых важна точная информация о погоде, будут получать от синоптиков более точные данные. Автоматическая метеорологическая станция непрерывно измеряет такие метеорологические параметры, как атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, количество осадков, скорость ветра. Вся информация передается в онлайн-режиме. С помощью же гидрологической станции специалисты наблюдают и изучают режим водных объектов и территории, рек, озер, морей, водохранилищ, болот и ледников (уровень воды, температуру воды, скорость течения, мутность и так далее).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, прогноз погоды
грузия, новости, общество, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, прогноз погоды
В Грузии будут точнее прогнозировать погоду
18:44 20.04.2023 (обновлено: 19:30 20.04.2023)
Фермеры, для которых важна точная информация о погоде, будут получать от синоптиков более точные данные, заявил министр
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. До конца 2023 года в Грузии установят 72 автоматические метеорологические и гидрологические станции, заявил в парламенте министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
По словам министра, на фоне климатических изменений особое значение имеет прогноз погоды и ожидаемых стихийных процессов. К первой половине 2024 года в Грузии в целом будет действовать около 300 современных станций, соответствующих европейским стандартам.
Уже начато строительство региональных офисов в Западной и Восточной Грузии.
Шамугия отметил, что это значительно улучшит качество прогноза погоды, а также стихийных процессов. А фермеры, для которых важна точная информация о погоде, будут получать от синоптиков более точные данные.
Автоматическая метеорологическая станция непрерывно измеряет такие метеорологические параметры, как атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, количество осадков, скорость ветра. Вся информация передается в онлайн-режиме.
С помощью же гидрологической станции специалисты наблюдают и изучают режим водных объектов и территории, рек, озер, морей, водохранилищ, болот и ледников (уровень воды, температуру воды, скорость течения, мутность и так далее).