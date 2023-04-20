https://sputnik-georgia.ru/20230420/v-gruzii-khotyat-sozdat-bazu-dnk-prestupnikov-276882705.html

В Грузии хотят создать базу ДНК преступников

В Грузии хотят создать базу ДНК преступников

Борьба с организованной преступностью является одним из приоритетов работы правоохранительной системы страны 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T07:01+0400

2023-04-20T07:01+0400

2023-04-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Правительство Грузии намерено создать единую базу ДНК и отпечатков пальцев преступников в 2025 году.Согласно плану действий по борьбе с организованной преступностью, МВД Грузии до конца 2024 года должно подготовить изменения в грузинское законодательство.Кроме того, к этому времени в стране планируется ввести международный стандарт проведения лабораторных экспертиз и осмотра места преступлений, а также переподготовить следователей в плане обращения с уликами. Борьба с организованной преступностью является одним из приоритетов работы правоохранительной системы Грузии. Для улучшения борьбы власти активно сотрудничают с международными организациями и западными партнерами в рамках совместных учений и усовершенствования законодательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, общество, правительство грузии, правительство грузии, правительство грузии, правительство, мвд грузии