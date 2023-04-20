https://sputnik-georgia.ru/20230420/vsplesk-rasprostraneniya-shtamma-arktur-v-rossii-vozmozhen-k-kontsu-maya--rospotrebnadzor-276920803.html

Всплеск распространения штамма "арктур" в России возможен к концу мая – Роспотребнадзор

Всплеск распространения штамма "арктур" в России возможен к концу мая – Роспотребнадзор

Среди симптомов нового штамма покраснение и раздражение глаз 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T18:22+0400

2023-04-20T18:22+0400

2023-04-20T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Новый подвариант коронавируса "арктур" более заразный, чем предыдущие, кроме того, он умеет обходить сформировавшийся иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в России возможен всплеск заболеваемости к концу мая, сообщает РИА Новости. "Арктур" распространяется в 29 странах мира, в том числе в России, США, Сингапуре, Австралии и других странах. В Грузии случаи заболевания "арктуром" пока не зафиксированы. По предварительным данным, заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме."Новый геновариант, новая мутация уже известного нам "омикрона". Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день – это люди, инфицированные именно "арктуром", – заявила Попова.Как новый штамм коронавируса повлияет на эпидситуацию – ответ грузинского инфекциониста>>Любой небольшой контакт с носителем "арктура" ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания, отметила она. "Пока коллеги из Индии и из тех стран, где появляются единичные заболевания, не описывают какого-то более тяжелого течения (заболевания при "арктуре"– ред.). Течение также в основном в виде ОРВИ, не требующих высокого удельного веса госпитализации", – заявила глава Роспотребнадзора;Попова отметила, что все меры профилактики остаются такими же, как и при других подвариантах коронавируса.Известно, что заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом. У детей наблюдаются выделения, но не гнойные, предыдущие подвиды "омикрона" его не вызывали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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