https://sputnik-georgia.ru/20230421/elementarnye-potrebnosti-treti-detey-v-semyakh-v-gruzii-ne-udovletvoreny-276931124.html

Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены

Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены

Исследователи отмечают, что 60,5% детей не живет в бедности и не получают помощь от государства, как социально незащищенные 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Семьи не могут обеспечить удовлетворение как минимум трех из 16 нужд 37,8% всех детей Грузии, говорится в исследовании "Благополучие детей в Грузии", проведенное Национальной службой статистики при поддержке ЮНИСЕФ. Согласно исследованию, каждый третий ребенок в Грузии нуждается в игрушках, а каждый пятый в мясной пище, отоплении и развлечениях. При этом проблемы с обеспечением детей необходимым больше возникают в сельских семьях. Если в городах детей, испытывающих социальные или материальные нужды, только 31,2%, то в селах – таких детей 47,1%. При этом, согласно исследованию, дети с социальными или материальными нуждами имеют более низкую возможность заниматься с частными педагогами, реже занимаются в спортивных секциях или различных кружках. В Минздраве объяснили, почему в Грузии выросло число соцнезащищенных >>Кроме того, такие дети реже питаются во время учебного процесса в школе и имеют проблемы с получением медицинского обслуживания или доступом к медикаментам. В тоже время, исследователи отмечают, что 60,5% детей не живет в бедности и не получают помощь от государства, как социально незащищенные. Исследование проводилось в 2022 году. Было опрошено 1 279 респондентов, которые предоставили информацию о 2 438 детях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, юнисеф , национальная служба статистики грузии "сакстат", дети, дети и родители