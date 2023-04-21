https://sputnik-georgia.ru/20230421/elementarnye-potrebnosti-treti-detey-v-semyakh-v-gruzii-ne-udovletvoreny-276931124.html
Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены
Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены
Исследователи отмечают, что 60,5% детей не живет в бедности и не получают помощь от государства, как социально незащищенные 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T10:02+0400
2023-04-21T10:02+0400
2023-04-21T10:02+0400
грузия
общество
новости
юнисеф
национальная служба статистики грузии "сакстат"
дети
дети и родители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23611/32/236113252_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b9f572660b6598dd2b1d916943a7f463.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Семьи не могут обеспечить удовлетворение как минимум трех из 16 нужд 37,8% всех детей Грузии, говорится в исследовании "Благополучие детей в Грузии", проведенное Национальной службой статистики при поддержке ЮНИСЕФ. Согласно исследованию, каждый третий ребенок в Грузии нуждается в игрушках, а каждый пятый в мясной пище, отоплении и развлечениях. При этом проблемы с обеспечением детей необходимым больше возникают в сельских семьях. Если в городах детей, испытывающих социальные или материальные нужды, только 31,2%, то в селах – таких детей 47,1%. При этом, согласно исследованию, дети с социальными или материальными нуждами имеют более низкую возможность заниматься с частными педагогами, реже занимаются в спортивных секциях или различных кружках. В Минздраве объяснили, почему в Грузии выросло число соцнезащищенных >>Кроме того, такие дети реже питаются во время учебного процесса в школе и имеют проблемы с получением медицинского обслуживания или доступом к медикаментам. В тоже время, исследователи отмечают, что 60,5% детей не живет в бедности и не получают помощь от государства, как социально незащищенные. Исследование проводилось в 2022 году. Было опрошено 1 279 респондентов, которые предоставили информацию о 2 438 детях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23611/32/236113252_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_8ffe60afdf75b5af7d9116c73c8837dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, юнисеф , национальная служба статистики грузии "сакстат", дети, дети и родители
грузия, общество, новости, юнисеф , национальная служба статистики грузии "сакстат", дети, дети и родители
Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены
Исследователи отмечают, что 60,5% детей не живет в бедности и не получают помощь от государства, как социально незащищенные
ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik.
Семьи не могут обеспечить удовлетворение как минимум трех из 16 нужд 37,8% всех детей Грузии, говорится в исследовании "Благополучие детей в Грузии", проведенное Национальной службой статистики при поддержке ЮНИСЕФ
.
Согласно исследованию, каждый третий ребенок в Грузии нуждается в игрушках, а каждый пятый в мясной пище, отоплении и развлечениях.
При этом проблемы с обеспечением детей необходимым больше возникают в сельских семьях. Если в городах детей, испытывающих социальные или материальные нужды, только 31,2%, то в селах – таких детей 47,1%.
При этом, согласно исследованию, дети с социальными или материальными нуждами имеют более низкую возможность заниматься с частными педагогами, реже занимаются в спортивных секциях или различных кружках.
Кроме того, такие дети реже питаются во время учебного процесса в школе и имеют проблемы с получением медицинского обслуживания или доступом к медикаментам.
В тоже время, исследователи отмечают, что 60,5% детей не живет в бедности и не получают помощь от государства, как социально незащищенные.
Исследование проводилось в 2022 году. Было опрошено 1 279 респондентов, которые предоставили информацию о 2 438 детях.