https://sputnik-georgia.ru/20230421/gazoraspredelitelnye-kompanii-oshtrafovany-v-gruzii-276955653.html

Газораспределительные компании в Грузии уличили в нарушении закона

Газораспределительные компании в Грузии уличили в нарушении закона

Комиссия не исключила в действиях одной из компании наличия признаков уголовного правонарушения 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T19:23+0400

2023-04-21T19:23+0400

2023-04-21T19:48+0400

грузия

новости

экономика

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

gnerc

тарифы на газ

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Восемь малых газораспределительных компаний в Грузии оштрафованы в пользу государственного бюджета за несоблюдение правил и требований законодательства, сообщает Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC. Согласно информации комиссии, компания "Мамеди" была оштрафована на сумму в размере 75 тысяч лари. Компания поставляла природный газ потребителям Марнеульского района по самовольно установленному тарифу, который был выше предельного потребительского тарифа, установленного комиссией. Кроме того, в действиях компании не исключают наличия признаков уголовного преступления, из-за чего дело направили в правоохранительные органы для изучения. Газораспределительная компания Тбилиси меняет тарифы для бизнес-сектора >>Согласно решениям, принятым комиссией на публичном заседании, ООО "Акриани 2006", ООО "Диди Дигоми" были оштрафованы на 10 тысяч лари каждый. Основанием для наложения штрафа является предоставление потребителям квитанции, не соответствующей "Правилам поставки и потребления природного газа", указание в квитанции тарифов, отличных от установленных GNERC, и представление недостоверных форм отчетности в комиссию. На том же основании, штрафы выплатят и компании "Варкетилаири", "Чирагдани" и "Эс джи газ" в размере 5 тысяч лари каждый. Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ регулятора >>Также, по 5 тысяч лари заплатят компании "Ди-ви-эс" и "Энергия+" за предъявление потребителям квитанции не соответствующей "Правилам поставки и потребления природного газа". По информации GNERC, предупреждения вынесены ООО "Гама", ООО "Гаско+", ООО "Гогочури и компания", ООО "Энергосоюз", ООО "Камари М" и ООО "Сачхерегаз" за нарушение требований различных правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, gnerc, тарифы на газ