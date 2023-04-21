https://sputnik-georgia.ru/20230421/pochti-pobedili---bastuyuschim-v-germanii-gruzinskim-voditelyam-vyplatili-chast-zarplaty-276947420.html

Почти победили – бастующим в Германии грузинским водителям выплатили часть зарплаты

Почти победили – бастующим в Германии грузинским водителям выплатили часть зарплаты

Работодатель должен выплатить водителям еще более 97,5 тысячи евро 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T15:41+0400

2023-04-21T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинским водителям, бастующим в Германии и требующим от работодателя выплаты зарплаты, выдали часть оклада, сообщили в Объединении профсоюзов Грузии. Грузинские водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастуют в Германии с середины марта. Некоторые из них работали без выходных в течение месяца. Как ранее рассказали водители грузинским СМИ, они не получали зарплату два месяца, а из-за протеста в их адрес не перестают сыпаться угрозы.Ранее, 12 апреля, водителей поддержало Объединение профсоюзов Грузии, представители которого провели акцию поддержки около посольства Польши в Тбилиси. Участники акции заявили, что выражают солидарность порядка 200 водителям, бастующим во Франкфурте, и пришли с намерением написать письмо в посольство Польши, в котором просят помощи от государства.В Грузии протестуют в поддержку водителей в Польше – видео>>Кроме того, они подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии.Между тем в Грузии планируют внести изменения в закон "О трудовой миграции" с целью регуляции деятельности компаний. В парламентском комитете здравоохранения и социальных вопросов идет рассмотрение законопроекта. Изменения обязывают компании-посредники пройти обязательную и бесплатную сертификацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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