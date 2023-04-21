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Почти победили – бастующим в Германии грузинским водителям выплатили часть зарплаты
Почти победили – бастующим в Германии грузинским водителям выплатили часть зарплаты
Работодатель должен выплатить водителям еще более 97,5 тысячи евро 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T15:41+0400
2023-04-21T15:41+0400
2023-04-21T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинским водителям, бастующим в Германии и требующим от работодателя выплаты зарплаты, выдали часть оклада, сообщили в Объединении профсоюзов Грузии. Грузинские водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастуют в Германии с середины марта. Некоторые из них работали без выходных в течение месяца. Как ранее рассказали водители грузинским СМИ, они не получали зарплату два месяца, а из-за протеста в их адрес не перестают сыпаться угрозы.Ранее, 12 апреля, водителей поддержало Объединение профсоюзов Грузии, представители которого провели акцию поддержки около посольства Польши в Тбилиси. Участники акции заявили, что выражают солидарность порядка 200 водителям, бастующим во Франкфурте, и пришли с намерением написать письмо в посольство Польши, в котором просят помощи от государства.В Грузии протестуют в поддержку водителей в Польше – видео>>Кроме того, они подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии.Между тем в Грузии планируют внести изменения в закон "О трудовой миграции" с целью регуляции деятельности компаний. В парламентском комитете здравоохранения и социальных вопросов идет рассмотрение законопроекта. Изменения обязывают компании-посредники пройти обязательную и бесплатную сертификацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, германия, объединение профсоюзов грузии
новости, грузия, общество, германия, объединение профсоюзов грузии
Почти победили – бастующим в Германии грузинским водителям выплатили часть зарплаты
15:41 21.04.2023 (обновлено: 15:53 21.04.2023)
Работодатель должен выплатить водителям еще более 97,5 тысячи евро
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинским водителям, бастующим в Германии и требующим от работодателя выплаты зарплаты, выдали часть оклада, сообщили в Объединении профсоюзов Грузии.
Грузинские водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастуют в Германии с середины марта. Некоторые из них работали без выходных в течение месяца. Как ранее рассказали водители грузинским СМИ, они не получали зарплату два месяца, а из-за протеста в их адрес не перестают сыпаться угрозы.
"Водители трайлеров, бастующие в Германии, почти победили. Несмотря на то, что часть суммы уже выплачена, работодатель еще должен выплатить 97 585 евро. Поэтому борьба продолжится до конца", – говорится в сообщении профсоюзов Грузии.
Ранее, 12 апреля, водителей поддержало Объединение профсоюзов Грузии, представители которого провели акцию поддержки около посольства Польши в Тбилиси. Участники акции заявили, что выражают солидарность порядка 200 водителям, бастующим во Франкфурте, и пришли с намерением написать письмо в посольство Польши, в котором просят помощи от государства.
Кроме того, они подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии.
Между тем в Грузии планируют внести изменения в закон "О трудовой миграции" с целью регуляции деятельности компаний. В парламентском комитете здравоохранения и социальных вопросов идет рассмотрение законопроекта. Изменения обязывают компании-посредники пройти обязательную и бесплатную сертификацию.