https://sputnik-georgia.ru/20230421/prikosnovenie-raya---vystavka-o-gruzinskom-alfavite-proshla-v-vatikane-276940189.html

"Прикосновение рая" – выставка о грузинском алфавите прошла в Ватикане

"Прикосновение рая" – выставка о грузинском алфавите прошла в Ватикане

На выставке были представлены работы художника и каллиграфиста Георгия Сисаури 21.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Выставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием "Прикосновение рая", прошла в Ватикане, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. На выставке были представлены изображения художника и каллиграфиста Георгия Сисаури с 38 заглавными буквами, которые изначально были в грузинском алфавите, а также 19 работ на религиозную тему. Экспозицию посетил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который с рабочим визитом находится в Италии. С работами также познакомились представители дипломатического корпуса, главного административного органа Ватикана – Римской курии и грузинской диаспоры. Рабочий визит Ильи Дарчиашвили в Италии продлится до 23 апреля. В рамках визита проходят встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Италии. Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули).С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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