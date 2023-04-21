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https://sputnik-georgia.ru/20230421/prikosnovenie-raya---vystavka-o-gruzinskom-alfavite-proshla-v-vatikane-276940189.html
"Прикосновение рая" – выставка о грузинском алфавите прошла в Ватикане
"Прикосновение рая" – выставка о грузинском алфавите прошла в Ватикане
На выставке были представлены работы художника и каллиграфиста Георгия Сисаури 21.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Выставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием "Прикосновение рая", прошла в Ватикане, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. На выставке были представлены изображения художника и каллиграфиста Георгия Сисаури с 38 заглавными буквами, которые изначально были в грузинском алфавите, а также 19 работ на религиозную тему. Экспозицию посетил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который с рабочим визитом находится в Италии. С работами также познакомились представители дипломатического корпуса, главного административного органа Ватикана – Римской курии и грузинской диаспоры. Рабочий визит Ильи Дарчиашвили в Италии продлится до 23 апреля. В рамках визита проходят встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Италии. Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули).С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, италия, илья дарчиашвили
грузия, новости, культура, италия, илья дарчиашвили

"Прикосновение рая" – выставка о грузинском алфавите прошла в Ватикане

12:40 21.04.2023 (обновлено: 12:49 21.04.2023)
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaВыставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием "Прикосновение рая", прошла в Ватикане
Выставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием Прикосновение рая, прошла в Ватикане - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2023
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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На выставке были представлены работы художника и каллиграфиста Георгия Сисаури
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Выставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием "Прикосновение рая", прошла в Ватикане, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
На выставке были представлены изображения художника и каллиграфиста Георгия Сисаури с 38 заглавными буквами, которые изначально были в грузинском алфавите, а также 19 работ на религиозную тему.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaВыставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием "Прикосновение рая", прошла в Ватикане
Выставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием Прикосновение рая, прошла в Ватикане - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2023
Выставка, посвященная грузинскому алфавиту под названием "Прикосновение рая", прошла в Ватикане
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Экспозицию посетил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который с рабочим визитом находится в Италии. С работами также познакомились представители дипломатического корпуса, главного административного органа Ватикана – Римской курии и грузинской диаспоры.
Рабочий визит Ильи Дарчиашвили в Италии продлится до 23 апреля. В рамках визита проходят встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Италии.
Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули).
С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).
В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.
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