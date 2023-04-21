https://sputnik-georgia.ru/20230421/pust-v-semyakh-tsarit-radost--prezident-gruzii-pozdravila-musulman-s-ramadan-bayramom-276948444.html

Пусть в семьях царит радость – президент Грузии поздравила мусульман с Рамадан-байрамом

Пусть в семьях царит радость – президент Грузии поздравила мусульман с Рамадан-байрамом

Мусульманский мир в этом году 21 апреля отмечает окончание поста – Рамадана 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T16:31+0400

2023-04-21T16:31+0400

2023-04-21T16:31+0400

грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман с праздником Рамадан-байрам. Рамадан для мусульман – месяц обязательного поста и ежедневных молитв, это время зарабатывать вечный Рай. В этом году Рамадан длился с 23 марта по 21 апреля.По ее словам, все эти ценности являются общими для многообразного общества Грузии, и страна является главной основой многовековой традиции толерантности и взаимоуважения. Месяц Рамадан (тур. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время него верующие воздерживаются от еды и питья, начиная с самого утра, с молитвы, посвященной восходу солнца, и до вечерней молитвы. Соблюдение поста во время Рамадана считается одним из основных пяти столпов ислама. Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистинцы. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, религия , новости, саломе зурабишвили