https://sputnik-georgia.ru/20230421/pust-v-semyakh-tsarit-radost--prezident-gruzii-pozdravila-musulman-s-ramadan-bayramom-276948444.html
Пусть в семьях царит радость – президент Грузии поздравила мусульман с Рамадан-байрамом
Пусть в семьях царит радость – президент Грузии поздравила мусульман с Рамадан-байрамом
Мусульманский мир в этом году 21 апреля отмечает окончание поста – Рамадана 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T16:31+0400
2023-04-21T16:31+0400
2023-04-21T16:31+0400
грузия
религия
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман с праздником Рамадан-байрам. Рамадан для мусульман – месяц обязательного поста и ежедневных молитв, это время зарабатывать вечный Рай. В этом году Рамадан длился с 23 марта по 21 апреля.По ее словам, все эти ценности являются общими для многообразного общества Грузии, и страна является главной основой многовековой традиции толерантности и взаимоуважения. Месяц Рамадан (тур. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время него верующие воздерживаются от еды и питья, начиная с самого утра, с молитвы, посвященной восходу солнца, и до вечерней молитвы. Соблюдение поста во время Рамадана считается одним из основных пяти столпов ислама. Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистинцы. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, религия , новости, саломе зурабишвили
грузия, религия , новости, саломе зурабишвили
Пусть в семьях царит радость – президент Грузии поздравила мусульман с Рамадан-байрамом
Мусульманский мир в этом году 21 апреля отмечает окончание поста – Рамадана
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман с праздником Рамадан-байрам.
Рамадан для мусульман – месяц обязательного поста и ежедневных молитв, это время зарабатывать вечный Рай. В этом году Рамадан длился с 23 марта по 21 апреля.
"Каждого нашего согражданина мусульманина поздравляю с Рамадан-байрамом, с одним из самых великих праздников исламского мира. Сегодня завершился священный месяц поста, и верующие мусульмане празднуют примирение, единство и милосердие", – написала Зурабишвили в своем посте в соцсети.
По ее словам, все эти ценности являются общими для многообразного общества Грузии, и страна является главной основой многовековой традиции толерантности и взаимоуважения.
"Желаю вам мира, здоровья, доброты и благополучия. Пусть радость всегда царит в ваших семьях", – отметила Зурабишвили.
Месяц Рамадан (тур. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время него верующие воздерживаются от еды и питья, начиная с самого утра, с молитвы, посвященной восходу солнца, и до вечерней молитвы. Соблюдение поста во время Рамадана считается одним из основных пяти столпов ислама.
Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистинцы. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.