https://sputnik-georgia.ru/20230421/roditeli-uchenikov-dovolny-kachestvom-obrazovaniya-v-shkolakh-gruzii--issledovanie-yunisef-276937969.html
Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ
Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ
В школах Грузии числятся 633,3 тысячи учеников 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T11:15+0400
2023-04-21T11:15+0400
2023-04-21T11:38+0400
грузия
новости
общество
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0c/250865104_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_789a6785b43c9552cef0ba90822906ac.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Родители школьников и воспитанников детских садов довольны учреждениями дошкольного и общего образования в Грузии, говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Благополучие детей". В исследовании отмечено, что родители или члены семьи 93,6% детей, которые ходят в детские сады, довольны качеством дошкольного образования. Родители и члены семьи 79,7% учеников Грузии довольны качеством образования, которое они получают в школе, сказано в документе.Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены>>В течение последних лет правительство Грузии осуществило не один важный проект как в плане улучшения образовательной инфраструктуры, так и развития качества образования, отметили в министерстве образования. К примеру, правительство Грузии осуществляет беспрецедентный проект, стоимость которого достигает 1 миллиарда лари (около 380 миллионов долларов) и предусматривает ремонт 800 школ.Благодаря осуществлению этого проекта, новыми образовательными ресурсами и обновленной инфраструктурой будут пользоваться более 230 тысяч учеников Грузии.В министерстве также отметили, что в течение последних пяти лет зарплата учителей увеличилась на 44%. По последним официальным данным, в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 – государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.Исследование ЮНИСЕФ проводилось в 2022 году. Было опрошено 1 279 респондентов, которые предоставили информацию о 2 438 детях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0c/250865104_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7bee6c9c161309c7e3f15f38461162bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, юнисеф
грузия, новости, общество, юнисеф
Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ
11:15 21.04.2023 (обновлено: 11:38 21.04.2023)
В школах Грузии числятся 633,3 тысячи учеников
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Родители школьников и воспитанников детских садов довольны учреждениями дошкольного и общего образования в Грузии, говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Благополучие детей".
В исследовании отмечено, что родители или члены семьи 93,6% детей, которые ходят в детские сады, довольны качеством дошкольного образования.
Родители и члены семьи 79,7% учеников Грузии довольны качеством образования, которое они получают в школе, сказано в документе
.
В течение последних лет правительство Грузии осуществило не один важный проект как в плане улучшения образовательной инфраструктуры, так и развития качества образования, отметили в министерстве образования.
К примеру, правительство Грузии осуществляет беспрецедентный проект, стоимость которого достигает 1 миллиарда лари (около 380 миллионов долларов) и предусматривает ремонт 800 школ.
Благодаря осуществлению этого проекта, новыми образовательными ресурсами и обновленной инфраструктурой будут пользоваться более 230 тысяч учеников Грузии.
В министерстве также отметили, что в течение последних пяти лет зарплата учителей увеличилась на 44%.
По последним официальным данным, в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 – государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.
Исследование ЮНИСЕФ проводилось в 2022 году. Было опрошено 1 279 респондентов, которые предоставили информацию о 2 438 детях.