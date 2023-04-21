https://sputnik-georgia.ru/20230421/roditeli-uchenikov-dovolny-kachestvom-obrazovaniya-v-shkolakh-gruzii--issledovanie-yunisef-276937969.html

Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ

Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ

В школах Грузии числятся 633,3 тысячи учеников 21.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Родители школьников и воспитанников детских садов довольны учреждениями дошкольного и общего образования в Грузии, говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Благополучие детей". В исследовании отмечено, что родители или члены семьи 93,6% детей, которые ходят в детские сады, довольны качеством дошкольного образования. Родители и члены семьи 79,7% учеников Грузии довольны качеством образования, которое они получают в школе, сказано в документе.Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены>>В течение последних лет правительство Грузии осуществило не один важный проект как в плане улучшения образовательной инфраструктуры, так и развития качества образования, отметили в министерстве образования. К примеру, правительство Грузии осуществляет беспрецедентный проект, стоимость которого достигает 1 миллиарда лари (около 380 миллионов долларов) и предусматривает ремонт 800 школ.Благодаря осуществлению этого проекта, новыми образовательными ресурсами и обновленной инфраструктурой будут пользоваться более 230 тысяч учеников Грузии.В министерстве также отметили, что в течение последних пяти лет зарплата учителей увеличилась на 44%. По последним официальным данным, в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 – государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.Исследование ЮНИСЕФ проводилось в 2022 году. Было опрошено 1 279 респондентов, которые предоставили информацию о 2 438 детях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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