https://sputnik-georgia.ru/20230421/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-fevrale--novaya-statistika-276929734.html

Стоимость строительства в Грузии снизилась в феврале – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии снизилась в феврале – новая статистика

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения заработной платы рабочих на 5,7% 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T07:01+0400

2023-04-21T07:01+0400

2023-04-21T07:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за февраль 2023 года снизился на 0,9% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошел за счет снижение заработной платы рабочих на 5,7%.В феврале 2023 года, по сравнению с февралем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 4,7%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 5,4%.Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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