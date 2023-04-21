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Стоимость строительства в Грузии снизилась в феврале – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии снизилась в феврале – новая статистика
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения заработной платы рабочих на 5,7% 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T07:01+0400
2023-04-21T07:01+0400
2023-04-21T07:59+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за февраль 2023 года снизился на 0,9% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошел за счет снижение заработной платы рабочих на 5,7%.В феврале 2023 года, по сравнению с февралем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 4,7%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 5,4%.Сколько объектов построено в Грузии в 2022 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика, строительство
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика, строительство
Стоимость строительства в Грузии снизилась в феврале – новая статистика
07:01 21.04.2023 (обновлено: 07:59 21.04.2023)
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения заработной платы рабочих на 5,7%
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за февраль 2023 года снизился на 0,9% по сравнению с январем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошел за счет снижение заработной платы рабочих на 5,7%.
В феврале 2023 года, по сравнению с февралем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 4,7%, что было вызвано ростом цен на стройматериалы на 5,4%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.