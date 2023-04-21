https://sputnik-georgia.ru/20230421/v-biznes-tsentre-v-tbilisi-proshli-obyski-delo-o-koll-tsentrakh-prodolzhaetsya-276931274.html

Обыски в бизнес-центре в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается

Обыски в бизнес-центре в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается

Член "Нацдвижения" сообщил в полицию в связи с "обоснованным предположением", что в бизнес-центре расположен "колл-центр" 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T07:32+0400

2023-04-21T07:32+0400

2023-04-21T08:24+0400

грузия

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следственная служба минфина грузии

давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии провела следственные мероприятия в бизнес-центре "Атриум" в Тбилиси, сообщило ведомство. Полицию в бизнес-центр вызвали его представители, и она занимается проверкой деятельности предположительно преступных колл-центров, сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаша Парулава эфире Первого телеканала.По его словам, у них было обоснованное предположение, что в бизнес-центре "Атриум" расположен подобный колл-центр и они сообщили об этом полиции. Дело о колл-центрах Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и используя их вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. ТВ "Формула" ждут перемены - фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии, давид кезерашвили