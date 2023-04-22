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Дни цифровых технологий пройдут в столице Грузии
Дни цифровых технологий пройдут в столице Грузии
Среди заявленных тем – технология блокчейн, криптовалюты и электронная коммерция 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T23:03+0400
2023-04-22T23:03+0400
2023-04-22T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Дни цифровых технологий пройдут в Тбилисском Национальном университете Грузии в рамках Всемирной недели творчества и инноваций с 24 по 28 апреля, сообщают организаторы. Посетить Дни цифровых технологий сможет любой желающий, в том числе школьники. Всем участникам обещают выдать сертификат. Среди заявленных тем – технология блокчейн, криптовалюты и электронная коммерция.Спикерами на мероприятии выступят:Желающие попасть на мероприятие должны пройти онлайн-регистрацию. Всемирная неделя творчества и инноваций проходит в Тбилиси в рамках Всемирного дня творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day),Любопытно, что инициаторы учреждения Дня связывают дату его празднования с Международным днем Земли, отмечаемым 22 апреля, а также с предшествующей празднику датой рождения великого ученого и изобретателя Леонардо да Винчи, отмечаемой 15 апреля. В первом случае связь указывает на возможности творчества и инноваций в деле созидания и сохранения нашего общего дома – Земли, а во втором – на вклад великого изобретателя в развитие науки и творческих процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , леонардо да винчи, стив джобс, тбилиси, грузия, новости, общество, технологии
анонсы , леонардо да винчи, стив джобс, тбилиси, грузия, новости, общество, технологии
Дни цифровых технологий пройдут в столице Грузии
Среди заявленных тем – технология блокчейн, криптовалюты и электронная коммерция
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Дни цифровых технологий пройдут в Тбилисском Национальном университете Грузии в рамках Всемирной недели творчества и инноваций с 24 по 28 апреля, сообщают организаторы.
"Инновации позволяют нам видеть в переменах возможность, а не препятствие, говорил Стив Джобс. Не упускайте возможность познакомиться с интересными спикерами и посетить встречи, на которых будет обсуждаться одна из самых актуальных тем XXI века", – говорится в анонсе мероприятия.
Посетить Дни цифровых технологий сможет любой желающий, в том числе школьники. Всем участникам обещают выдать сертификат. Среди заявленных тем – технология блокчейн, криптовалюты и электронная коммерция.
Спикерами на мероприятии выступят:
Лука Ломсадзе – руководитель проекта крупнейшего в Грузии онлайн-кошелька eMoney, а также крупнейшей в стране криптобиржи MyCoins;
Бека Кемертелидзе – соучредитель CityPay.io, криптоэксперт и энтузиаст, имеет шестилетний опыт работы в области криптографии и блокчейна, является автором и инициатором нескольких успешных проектов по развитию криптосреды в Грузии;
Като Рамишвили – специалист по электронной коммерции, основатель "Kisa", эксперт по платформам Etsy и Shopify.
Желающие попасть на мероприятие должны пройти онлайн-регистрацию
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Всемирная неделя творчества и инноваций проходит в Тбилиси в рамках Всемирного дня творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day),
Любопытно, что инициаторы учреждения Дня связывают дату его празднования с Международным днем Земли, отмечаемым 22 апреля, а также с предшествующей празднику датой рождения великого ученого и изобретателя Леонардо да Винчи, отмечаемой 15 апреля.
В первом случае связь указывает на возможности творчества и инноваций в деле созидания и сохранения нашего общего дома – Земли, а во втором – на вклад великого изобретателя в развитие науки и творческих процессов.