https://sputnik-georgia.ru/20230422/dni-tsifrovykh-tekhnologiy-proydut-v-stolitse-gruzii-276968660.html

Дни цифровых технологий пройдут в столице Грузии

Дни цифровых технологий пройдут в столице Грузии

Среди заявленных тем – технология блокчейн, криптовалюты и электронная коммерция 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Дни цифровых технологий пройдут в Тбилисском Национальном университете Грузии в рамках Всемирной недели творчества и инноваций с 24 по 28 апреля, сообщают организаторы. Посетить Дни цифровых технологий сможет любой желающий, в том числе школьники. Всем участникам обещают выдать сертификат. Среди заявленных тем – технология блокчейн, криптовалюты и электронная коммерция.Спикерами на мероприятии выступят:Желающие попасть на мероприятие должны пройти онлайн-регистрацию. Всемирная неделя творчества и инноваций проходит в Тбилиси в рамках Всемирного дня творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day),Любопытно, что инициаторы учреждения Дня связывают дату его празднования с Международным днем Земли, отмечаемым 22 апреля, а также с предшествующей празднику датой рождения великого ученого и изобретателя Леонардо да Винчи, отмечаемой 15 апреля. В первом случае связь указывает на возможности творчества и инноваций в деле созидания и сохранения нашего общего дома – Земли, а во втором – на вклад великого изобретателя в развитие науки и творческих процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анонсы , леонардо да винчи, стив джобс, тбилиси, грузия, новости, общество, технологии