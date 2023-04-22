https://sputnik-georgia.ru/20230422/forum-v-podderzhku-gruzinskogo-biznesa-proydet-v-tbilisi-276967904.html

Форум в поддержку грузинского бизнеса пройдет в Тбилиси

Форум в поддержку грузинского бизнеса пройдет в Тбилиси

В форуме будут участвовать представители пяти различных секторов страны 22.04.2023, Sputnik Грузия

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бизнес

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Форум B2B для поддержки грузинского бизнеса, в котором примут участие предприниматели малого и среднего предпринимательства, пройдет в Тбилиси 27 апреля, сообщают организаторы.В форуме, который состоится в Republic, будут участвовать представители пяти различных секторов:У всех производителей будет собственное пространство для организации встреч и представления своей продукции, а покупатели смогут наладить новое сотрудничество и приобрести товары/услуги. Для участия в форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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бизнес, грузия, экономика, новости, тбилиси