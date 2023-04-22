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Форум в поддержку грузинского бизнеса пройдет в Тбилиси
Форум в поддержку грузинского бизнеса пройдет в Тбилиси
В форуме будут участвовать представители пяти различных секторов страны 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T23:44+0400
2023-04-22T23:44+0400
2023-04-22T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Форум B2B для поддержки грузинского бизнеса, в котором примут участие предприниматели малого и среднего предпринимательства, пройдет в Тбилиси 27 апреля, сообщают организаторы.В форуме, который состоится в Republic, будут участвовать представители пяти различных секторов:У всех производителей будет собственное пространство для организации встреч и представления своей продукции, а покупатели смогут наладить новое сотрудничество и приобрести товары/услуги. Для участия в форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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бизнес, грузия, экономика, новости, тбилиси
бизнес, грузия, экономика, новости, тбилиси
Форум в поддержку грузинского бизнеса пройдет в Тбилиси
В форуме будут участвовать представители пяти различных секторов страны
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Форум B2B для поддержки грузинского бизнеса, в котором примут участие предприниматели малого и среднего предпринимательства, пройдет в Тбилиси 27 апреля, сообщают организаторы.
В форуме, который состоится в Republic, будут участвовать представители пяти различных секторов:
туризм (приключенческий, гастрономический, культурный, оздоровительный);
легкая промышленность (стройматериалы, мебель и дизайн, игрушечная и упаковочная продукция, переработка отходов, средства индивидуальной защиты);
интеллектуальные услуги (аутсорсинг бизнес процессов, E-commerce, информационно-коммуникационные технологии);
креативные индустрии (кинопроизводство – продакшн и постпродакшн, артизанское производство);
управление отходами (твердые отходы).
У всех производителей будет собственное пространство для организации встреч и представления своей продукции, а покупатели смогут наладить новое сотрудничество и приобрести товары/услуги.
Для участия в форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию
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