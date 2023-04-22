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Госпрограмма лечения от бесплодия в Грузии — у первой пары родился ребенок
Госпрограмма лечения от бесплодия в Грузии — у первой пары родился ребенок
Всего в программе на данный момент участвует 150 семей 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T22:35+0400
2023-04-22T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. У первой супружеской пары родилась девочка после включения в государственную программу лечения от бесплодия в Аджарском регионе, говорится в сообщении правительства Аджарии. Всего в программе на данный момент участвует 150 семей. В 2023 году на программу из бюджета автономии выделено 700 тысяч лари (около 280 тысяч лари). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Госпрограмма лечения от бесплодия в Грузии — у первой пары родился ребенок
22:35 22.04.2023 (обновлено: 22:44 22.04.2023)
Всего в программе на данный момент участвует 150 семей
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. У первой супружеской пары родилась девочка после включения в государственную программу лечения от бесплодия в Аджарском регионе, говорится в сообщении правительства Аджарии.
Всего в программе на данный момент участвует 150 семей.
Программа лечения от бесплодия была внедрена в 2022 году. Принять в ней участие могут пары, чьи баллы по шкале состояния составляют меньше 300 тысяч, а также социально-незащищенные лица и семьи с ОВЗ.
В 2023 году на программу из бюджета автономии выделено 700 тысяч лари (около 280 тысяч лари).