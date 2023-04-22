https://sputnik-georgia.ru/20230422/gosprogramma-lecheniya-ot-besplodiya-v-gruzii--u-pervoy-pary-rodilsya-rebenok-276972480.html

Госпрограмма лечения от бесплодия в Грузии — у первой пары родился ребенок

Госпрограмма лечения от бесплодия в Грузии — у первой пары родился ребенок

Всего в программе на данный момент участвует 150 семей 22.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. У первой супружеской пары родилась девочка после включения в государственную программу лечения от бесплодия в Аджарском регионе, говорится в сообщении правительства Аджарии. Всего в программе на данный момент участвует 150 семей. В 2023 году на программу из бюджета автономии выделено 700 тысяч лари (около 280 тысяч лари). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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