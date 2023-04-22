Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230422/i-etot-rayskiy-mir--gruziya-vystavka-khudozhnika-gurama-kutateladze-otkryvaetsya-v-tbilisi-276966242.html
"И этот райский мир – Грузия": выставка художника Гурама Кутателадзе открывается в Тбилиси
"И этот райский мир – Грузия": выставка художника Гурама Кутателадзе открывается в Тбилиси
Основная тема творчества художника – пейзажи Грузии в разные времена года, но излюбленным мотивом мастера всегда оставалась осень 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T22:02+0400
2023-04-22T22:31+0400
выставка
национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе
тбилиси
грузия
культура
новости
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/22/237272246_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4bd43019f823fe9033bb4cd64834e98.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Персональная выставка в честь 100-летнего юбилея грузинского живописца Гурама (Хиты) Кутателадзе "Магия ландшафта" откроется в Тбилисской Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе 23 апреля. На экспозиции "Гурам (Хита) Кутателадзе. Магия ландшафта" будут представлены 35 картин художника из Национального музейного фонда, семьи художника и частных коллекций. "Икона" творчества Хиты Кутателадзе сформировалась с самого начала: это большие ландшафтные пространства с грандиозными горами, пурпурно-желтыми осенними полями, деревнями, "заброшенными" на выжженных августовским зноем лугах, золотыми коврами рыхлой земли, деревьев и сплетенные с ними фрагменты города. И этот райский мир – Грузия", – говорится в сообщении. Выставка продлится до 15 июня 2023 года. Гурам (Хита) Кутателадзе родился в Тбилиси в 1924. В 1940-1942 гг. обучался живописи в Московскиом художественном институте им. В. Сурикова, с 1942 по 1946 год - в Тбилисской государственной академии художеств, в мастерской Давида Какабадзе. Основная тема творчества Гурама Кутателадзе — пейзажи Грузии в разные времена года, но излюбленным мотивом мастера всегда оставалась осень. Значительное место в творчестве живописца также занимает натюрморт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/22/237272246_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4a861a5a6e70cec6f834f3ca58023f41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выставка, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы
выставка, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы

"И этот райский мир – Грузия": выставка художника Гурама Кутателадзе открывается в Тбилиси

22:02 22.04.2023 (обновлено: 22:31 22.04.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Национальная галерея Грузии ("Голубая галерея") на проспекте Руставели
Национальная галерея Грузии (Голубая галерея) на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
Основная тема творчества художника – пейзажи Грузии в разные времена года, но излюбленным мотивом мастера всегда оставалась осень
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Персональная выставка в честь 100-летнего юбилея грузинского живописца Гурама (Хиты) Кутателадзе "Магия ландшафта" откроется в Тбилисской Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе 23 апреля.
На экспозиции "Гурам (Хита) Кутателадзе. Магия ландшафта" будут представлены 35 картин художника из Национального музейного фонда, семьи художника и частных коллекций.
© Courtesy of Georgian National MuseumВыставка грузинского живописца Гурама Кутателадзе в Тбилиси
Выставка грузинского живописца Гурама Кутателадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2023
Выставка грузинского живописца Гурама Кутателадзе в Тбилиси
© Courtesy of Georgian National Museum
"Икона" творчества Хиты Кутателадзе сформировалась с самого начала: это большие ландшафтные пространства с грандиозными горами, пурпурно-желтыми осенними полями, деревнями, "заброшенными" на выжженных августовским зноем лугах, золотыми коврами рыхлой земли, деревьев и сплетенные с ними фрагменты города. И этот райский мир – Грузия", – говорится в сообщении.
Выставка продлится до 15 июня 2023 года.
Гурам (Хита) Кутателадзе родился в Тбилиси в 1924. В 1940-1942 гг. обучался живописи в Московскиом художественном институте им. В. Сурикова, с 1942 по 1946 год - в Тбилисской государственной академии художеств, в мастерской Давида Какабадзе.
Основная тема творчества Гурама Кутателадзе — пейзажи Грузии в разные времена года, но излюбленным мотивом мастера всегда оставалась осень. Значительное место в творчестве живописца также занимает натюрморт.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0