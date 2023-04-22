https://sputnik-georgia.ru/20230422/i-etot-rayskiy-mir--gruziya-vystavka-khudozhnika-gurama-kutateladze-otkryvaetsya-v-tbilisi-276966242.html

"И этот райский мир – Грузия": выставка художника Гурама Кутателадзе открывается в Тбилиси

"И этот райский мир – Грузия": выставка художника Гурама Кутателадзе открывается в Тбилиси

Основная тема творчества художника – пейзажи Грузии в разные времена года, но излюбленным мотивом мастера всегда оставалась осень 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T22:02+0400

2023-04-22T22:02+0400

2023-04-22T22:31+0400

выставка

национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе

тбилиси

грузия

культура

новости

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/22/237272246_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4bd43019f823fe9033bb4cd64834e98.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Персональная выставка в честь 100-летнего юбилея грузинского живописца Гурама (Хиты) Кутателадзе "Магия ландшафта" откроется в Тбилисской Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе 23 апреля. На экспозиции "Гурам (Хита) Кутателадзе. Магия ландшафта" будут представлены 35 картин художника из Национального музейного фонда, семьи художника и частных коллекций. "Икона" творчества Хиты Кутателадзе сформировалась с самого начала: это большие ландшафтные пространства с грандиозными горами, пурпурно-желтыми осенними полями, деревнями, "заброшенными" на выжженных августовским зноем лугах, золотыми коврами рыхлой земли, деревьев и сплетенные с ними фрагменты города. И этот райский мир – Грузия", – говорится в сообщении. Выставка продлится до 15 июня 2023 года. Гурам (Хита) Кутателадзе родился в Тбилиси в 1924. В 1940-1942 гг. обучался живописи в Московскиом художественном институте им. В. Сурикова, с 1942 по 1946 год - в Тбилисской государственной академии художеств, в мастерской Давида Какабадзе. Основная тема творчества Гурама Кутателадзе — пейзажи Грузии в разные времена года, но излюбленным мотивом мастера всегда оставалась осень. Значительное место в творчестве живописца также занимает натюрморт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выставка, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы